A1, furgone in fiamme in galleria: 4 km di coda verso Firenze

Incendio nella galleria Santa Lucia lungo l'A1 Milano-Napoli. Secondo quanto appreso, nel pomeriggio di oggi un mezzo pesante avrebbe preso fuoco, provocando la chiusura temporanea del tratto compreso tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione Firenze.

L'episodio si sarebbe verificato intorno alle 14.30 circa al km 265, secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, insieme ai soccorsi sanitari e meccanici, alle pattuglie della Polizia Stradale e al personale della Direzione del 4° Tronco di Firenze.

La circolazione è stata sospesa per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza all'interno del tunnel, con il traffico inizialmente bloccato all'esterno della galleria e la formazione di circa 3 chilometri di coda in direzione Firenze.

L'incendio è stato spento poco prima delle 15.30 e il tratto interessato è stato riaperto. Sul luogo dell'evento, attualmente, il traffico circola su una sola corsia e si registrano 4 km di coda in direzione Firenze.

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