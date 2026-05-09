Scontro tra due auto a Montepulciano: muore un 31enne, ferito un altro conducente

Tragico incidente stradale nella tarda serata di ieri a Montepulciano, in provincia di Siena, dove un uomo di 31 anni ha perso la vita e un altro automobilista è rimasto ferito. Lo scontro è avvenuto intorno alle 23.30 in via di Sanguineto e ha coinvolto due auto, entrambe con a bordo i soli conducenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi e la gestione dell’emergenza.

Il 31enne deceduto era residente a Montepulciano. Le sue condizioni sono apparse subito critiche dopo l’impatto, che si è rivelato fatale nonostante i soccorsi.

Rimasto ferito anche l’altro conducente coinvolto nello scontro, le cui condizioni non sono al momento note nei dettagli.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente

Notizie correlate