Insulti razzisti durante una partita Under 14 a Fiesole, gara sospesa

Insulti razzisti e gara interrotta. Questo quanto accaduto durante una partita di calcio della categoria Under 14 tra Sporting Arno e Lastrigiana, disputata allo stadio Poggioloni di Fiesole e valida per le qualificazioni al torneo 'Niccolò Galli'.

Secondo quanto ricostruito, l'episodio è avvenuto dopo uno scontro di gioco a centrocampo tra due giovani calciatori. In seguito, il padre di un tesserato della Lastrigiana si sarebbe avvicinato alla recinzione del campo iniziando a rivolgere insulti a sfondo razzista contro un avversario quattordicenne di origine subsahariana, arrivato in Italia tramite ricongiungimento familiare.

Nonostante i tentativi di alcuni presenti di calmare la situazione, le tensioni non si sono placate e l'arbitro ha deciso di interrompere la gara.

Sull'accaduto è intervenuta la sindaca di Fiesole, Cristina Scaletti, che ha espresso una ferma condanna: "Da Fiesole terra di inclusione e di pace, non possiamo tollerare quanto accaduto durante una partita di calcio. Gli insulti razzisti da parte di un padre della squadra avversaria a un quattordicenne ci lasciano sdegnati. Lo sport deve essere veicolo di valori. Questa brutta pagina deve richiamarci a prese di posizioni chiare".

La sindaca ha poi aggiunto: "È un'offesa a tutta la comunità fiesolana, ai nostri valori, a tutto il mondo del calcio e anche alla memoria di Niccolò Galli che noi intendiamo onorare fino in fondo, tra l'altro mentre si celebrano oggi i principi dell'Europa che facciamo nostri. Veramente una brutta pagina che non trova giustificazione nel nostro territorio, come in nessun altro".