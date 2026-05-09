Keu Crespina Lorenzana, mozione del M5S: "Regione e istituzioni tutelino cittadini"

«Alla luce delle sollecitazioni da parte del sindaco di Crespina Lorenzana e delle preoccupazioni dei cittadini di Ceppaiano, come Movimento 5 Stelle ci siamo subito attivati affinché la Regione e le altre istituzioni pubbliche diano seguito alla normativa nazionale e regionale e si attivino subito per tutelare i cittadini e risolvere quanto prima questo grave reato ambientale»: così la consigliera regionale Irene Galletti a margine del deposito in Consiglio regionale di una mozione di cui è prima firmataria, con cui impegna la giunta regionale ad agire di concerto con Comune e Acque Spa per la messa in sicurezza dell’area inquinata e per attivare le azioni propedeutiche alla bonifica del terreno.

«Abbiamo visto quanto sia importante il monitoraggio dei pozzi piezometrici, senza il quale l’ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua dei pozzi privati da parte del sindaco non sarebbe stata possibile: le istituzioni si sono dimostrate attente e hanno agito praticamente in diretta.

Adesso dobbiamo mettere in campo gli strumenti normativi e finanziari che ci permettano di dare una risposta ai cittadini di Ceppaiano; la comunità non ha nessuna colpa e subisce gli effetti del gravissimo reato ambientale; purtroppo non possiamo ancora imputare a un soggetto specifico la bonifica del sito, come è previsto dalla legge quando il colpevole è identificabile, e spetta quindi al pubblico farsi carico e pagare le bonifiche.

Come Movimento 5 Stelle non ci sottraiamo: con l’assessore David Barontini abbiamo immediatamente approfondito la situazione con sopralluoghi (il primo dei quali avvenuto il 25 Aprile a seguito della prima rilevazione) e stiamo lavorando per un tavolo di confronto tra Regione, Acque Spa e Comune. La mozione è uno strumento ulteriore con cui invitiamo il Presidente e la Giunta ad agire con decisione e tempestività per la tutela della salute dei cittadini, per reperire subito i fondi per garantire gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell’area comunale inquinata dal keu e per permettere alla comunità di tornare ad irrigare i campi con l’acqua dei pozzi privati».

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