Maltrattamenti alla madre e stalking all’ex compagna: arrestato 37enne

Cronaca Arezzo
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L'uomo è accusato di maltrattamenti e rapina ai danni della madre e di atti persecutori verso l’ex compagna.

I carabinieri di Sansepolcro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 37enne, accusato di maltrattamenti e rapina ai danni della madre e di atti persecutori verso l’ex compagna.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Arezzo al termine delle indagini condotte dai militari dell’Arma.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe sottoposto la madre a ripetute vessazioni, tra richieste continue di denaro, minacce, aggressioni verbali e fisiche e comportamenti intimidatori. Nella nota diffusa dai carabinieri si parla di "vessazioni morali e materiali" che avrebbero causato nella donna "un perdurante stato di ansia e paura per la propria incolumità".

Le accuse comprendono anche episodi di violenza legati alla richiesta di soldi per acquistare sostanze stupefacenti. Secondo l’accusa, il 37enne avrebbe anche "schiaffeggiato la madre e sottratto il bancomat".

L’uomo è inoltre accusato di aver perseguitato l’ex compagna con telefonate, messaggi vocali e richieste insistenti di contatto. Gli investigatori parlano di "intimidazioni e comportamenti aggressivi" che avrebbero provocato nella donna "un fondato timore per la propria incolumità e per quella dei propri familiari".

L’indagato è stato trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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