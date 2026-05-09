'M’ARTE', il nuovo centro culturale di Montaione pronto a prendere forma

A Montaione sta prendendo forma un nuovo spazio dedicato alla cultura e alla creatività: un centro culturale che sorgerà negli ex locali Coop in Viale Itala, con l’affaccio sulla valle, e che rappresenta un tassello importante nella strategia di valorizzazione del territorio.

Si chiamerà M’ARTE – Montaione Arte, un nome che unisce identità e visione, pensato per raccontare un luogo concepito come spazio aperto a mostre, percorsi espositivi, incontri, convegni e conferenze. Un ambiente progettato per diventare punto di riferimento per pubblico e visitatori.

Si tratta di circa 290 metri quadri, oggi in fase di allestimento, che l’Amministrazione Comunale ha fortemente voluto restituire alla comunità con una nuova funzione: un luogo che mancava e che nei prossimi mesi sarà inaugurato e messo a disposizione per attività culturali, artistiche e divulgative.

In attesa dell’apertura, l’Amministrazione ha scelto di coinvolgere direttamente i giovani del territorio in un primo, significativo passo: la creazione del logo ufficiale. Il progetto grafico è stato infatti affidato agli studenti della classe III B del percorso di studio “Design della comunicazione visiva pubblicitaria” (grafica) dell’Istituto Superiore “F. Enriques” di Castelfiorentino, che hanno lavorato alla realizzazione di proposte creative capaci di interpretare lo spirito del nuovo centro.

Il logo vincitore sarà svelato giovedì 14 maggio, alle ore 10, nella Sala del Consiglio, durante un momento pubblico in cui saranno presentati anche tutti gli elaborati realizzati dagli studenti. Un’occasione per valorizzare il loro impegno e per condividere con la cittadinanza l’identità visiva di questo nuovo spazio culturale.

“Con M’ARTE diamo vita a uno spazio che Montaione attendeva da tempo: un luogo pensato per accogliere arte, idee e partecipazione. Restituire alla comunità questo locale con una nuova funzione culturale significa investire sul futuro, sulla creatività. Siamo particolarmente orgogliosi inoltre di aver coinvolto gli studenti dell’Istituto Enriques nella progettazione del logo, non è la prima volta che li coinvolgiamo in progetti del Comune, questo perché vogliamo mettere al centro i giovani e il loro sguardo”, così Paolo Pomponi sindaco di Montaione e Francesca Pinochi assessore alla Cultura

Fonte: Ufficio Stampa