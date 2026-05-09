Operaio cade da una scala in cava a Carrara, in codice rosso a Cisanello

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi in una cava del bacino di Miseglia, a Carrara, dove un operaio di 50 anni è rimasto ferito dopo una caduta da una scala.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 9. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio, cadendo e sbattendo violentemente la testa a terra.

Il lavoratore è stato soccorso dal personale sanitario intervenuto con automedica e ambulanza infermieristica delle Cave. Vista la dinamica dell’accaduto, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1, che ha trasferito il ferito all’ospedale di Cisanello, a Pisa, in codice rosso per trauma cranico.

Da quanto appreso, il 50enne sarebbe rimasto cosciente dopo l’incidente.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori della Medicina del lavoro per gli accertamenti del caso e la ricostruzione della dinamica dell’infortunio.