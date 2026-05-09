Parte la 46esima edizione del 'Città di Santa Croce - Mauro Sabatini'

Si è aperta ufficialmente la 46ª edizione del Torneo ITF giovanile “Città di Santa Croce – Mauro Sabatini”, organizzato dal Tennis Club Santa Croce sull’Arno (Pisa).

L’evento rappresenta l’unico torneo internazionale italiano di grado J300, secondo per prestigio soltanto al Trofeo Bonfiglio, e costituisce da sempre una tappa fondamentale nel percorso verso il professionismo. A confermarlo sono i numeri: sui campi del “Cerri” sono passati, negli anni, ventidue futuri vincitori di prove del Grande Slam e sedici futuri numeri uno del mondo.

Come da tradizione, il primo fine settimana è dedicato ai tabelloni di qualificazione, autentica occasione per tanti giovani italiani di mettersi in evidenza. Quest’anno, però, il livello si è rivelato particolarmente alto: le sedici teste di serie delle qualificazioni sono tutte straniere, con giocatori ampiamente tra i primi cento del ranking mondiale juniores e inseriti nei main draw di quasi tutti gli altri tornei giovanili.

Tra gli azzurri, Niccolò Peruzzi ha provato a fermare il numero uno del tabellone cadetto, il nigeriano Peter Ogunsakin, ma il 67 del mondo si è imposto per 63 63, sempre in controllo del match nonostante la buona prestazione del nostro e dallo spessore in grado di impensierire i suoi futuri avversari.

L’impresa di giornata porta invece la firma di Asia Sundas, spezzina tesserata per il Tc Prato, capace di superare la brasiliana Nathalia Pontes Tourinho, testa di serie numero 3, con il punteggio di 36 75 10-6 al termine di una sfida combattutissima.

Per il momento tra gli altri italiani approdano al secondo turno delle qualificazioni Christian Pizzolante, avanti nel derby contro Pescosolido sul 63 3-4 prima del ritiro dell’avversario, Eleonora Mauro (61 62 su Reichel) e Beatrice Gatti (63 62 su Arima), mentre Annasofia Mancuso si arrende nettamente alla russa Alexandra Cheishvili per 63 61.

Nel frattempo sono state ufficializzate anche le otto wild card per i tabelloni principali, al via da lunedì. Gli inviti sono stati assegnati a giovani promesse azzurre, andando a rafforzare la presenza italiana nei main draw. Nel torneo maschile le wild card sono andate a Mattia Baroni, Pietro Ricci, Tommaso Pedretti e Mattia Logrippo; nel femminile spazio invece ad Alessia Antici, Alessandra Fiorillo, Virginia Proietti e Asia Basiletti.

Quest’ultima, classe 2009, è la sorella minore di Noemi Basiletti, recentemente salita alla ribalta in occasione degli Internazionali BNL d’Italia.

L’ingresso ai campi del Tc Santa Croce sarà gratuito per tutta la durata della manifestazione.

Fonte: ITF Città di Santa Croce - Ufficio Stampa