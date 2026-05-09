“Pegaso per la solidarietà” della Regione alla Scuola Italiana Cani Salvataggio Firenze

La Scuola Italiana Cani Salvataggio Firenze Odv sarà insignita del “Pegaso per la solidarietà” della Regione Toscana. La cerimonia avverrà domenica 10 maggio all’Isola del Giglio. Il Pegaso sarà consegnato dall’assessore all’economia, al turismo e all’agricoltura Leonardo Marras.

Il riconoscimento viene assegnato “in segno di riconoscenza e apprezzamento” per la preziosa attività svolta dalla organizzazione di volontariato Scuola Italiana Cani Salvataggio Firenze, realtà che da 35 anni opera nell’ambito della Protezione civile distinguendosi per impegno, solidarietà e altruismo.

Nella delibera approvata dalla giunta regionale con cui viene attribuita l’onorificenza si sottolinea come la Scuola rappresenti “la più grande organizzazione europea dedita alla formazione di cani da salvataggio nautico e dei loro conduttori” e come la presenza delle unità cinofile sulle spiagge abbia consentito nel tempo numerosi interventi di soccorso, contribuendo a salvare centinaia di vite umane.

“Con questo riconoscimento – sottolinea il presidente della Regione Eugenio Giani – vogliamo rendere omaggio a donne e uomini che ogni giorno mettono competenza, passione e spirito di servizio al servizio della comunità. La Scuola Italiana Cani Salvataggio Firenze Odv rappresenta un’eccellenza della Toscana conosciuta e apprezzata ben oltre i confini regionali. In questi 35 anni di attività ha saputo unire professionalità, volontariato e solidarietà, contribuendo concretamente a salvare vite umane e a diffondere la cultura della sicurezza e del soccorso in mare”.

Il “Pegaso per la solidarietà” è l’onorificenza istituita dalla Regione Toscana per premiare persone, associazioni, enti e soggetti che si siano distinti con iniziative e azioni particolarmente significative a sostegno delle persone più fragili e per la crescita delle comunità.

Questa la motivazione che sarà incisa sul Pegaso: “Pegaso per la solidarietà della Regione Toscana / alla Scuola Italiana Cani Salvataggio Firenze Odv / in segno di riconoscenza e apprezzamento per la preziosa attività”

Fonte: Regione Toscana

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