Grande partecipazione alla presentazione del libro di Arturo Scotto al circolo di Avane

È stata un’iniziativa molto partecipata quella proposta dai Giovani democratici dell’Empolese Valdelsa lo scorso giovedì, 7 maggio, presso il circolo di Avane a Empoli. La presentazione del libro di Arturo Scotto Flotilla. In viaggio per Gaza ha riunito più di centro persone, fra cui moltissimi giovani.

Insieme all’autore hanno partecipato Paolo Romano, consigliere regionale della Lombardia, impegnato sui temi istituzionali e della cooperazione, e Saverio Tommasi, giornalista e scrittore, da anni attento alle questioni sociali e internazionali, membri dell’equipaggio della nave karma della prima Global Sumud Flotilla insieme allo stesso Scotto, oltre a Ottavia Viti, assessora che, in rappresentanza del Comune di Montespertoli, ha partecipato a una missione istituzionale in Cisgiordania lo scorso novembre. Ha moderato l’incontro Margherita Giannini, Gd Empolese Valdelsa.

Tanti i temi discussi durante la serata e tante le sollecitazioni proposte dagli ospiti. I tre hanno raccontato la loro esperienza sulla Flotilla, il viaggio via mare, l’arresto e le violenze subite durante la prigionia nel carcere israeliano. Hanno, inoltre, ribadito l’importanza della militanza attiva e la loro più sentita vicinanza a Saif e Thiago, conosciuti durante la missione e attualmente trattenuti in Israele, e a tutti gli equipaggi ora in mare verso Gaza. Infine, Viti ha riportato la situazione, spesso dimenticata, della Cisgiordania, dove i palestinesi subiscono continue violenze e limitazioni delle loro libertà personali.

La serata si è conclusa con il firma copie e una foto di gruppo con i Giovani democratici.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa