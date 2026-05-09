Scontro tra due auto a Montepulciano: muore un 31enne, ferito un altro conducente

Tragico incidente stradale nella tarda serata di ieri a Montepulciano, in provincia di Siena, dove un uomo di 31 anni ha perso la vita e un altro automobilista è rimasto ferito. Lo scontro è avvenuto intorno alle 23.30 in via di Sanguineto e ha coinvolto due auto, entrambe con a bordo i soli conducenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi e la gestione dell’emergenza.

Il 31enne deceduto era residente a Montepulciano. Le sue condizioni sono apparse subito critiche dopo l’impatto, che si è rivelato fatale nonostante i soccorsi.

Rimasto ferito anche l’altro conducente coinvolto nello scontro, le cui condizioni non sono al momento note nei dettagli.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente