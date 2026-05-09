Sicurezza a Firenze, quasi 40mila controlli nelle aree sensibili: 394 allontanamenti dal 2024

La situazione della sicurezza pubblica a Firenze è stata al centro di una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, durante la quale Prefetto, sindaca, Procura della Repubblica, assessore alla sicurezza e rappresentanti delle forze dell’ordine hanno esaminato i risultati delle attività di controllo del territorio avviate tra il 2024 e il 2025.

Nel corso dell’incontro sono stati analizzati gli effetti delle ordinanze adottate dal Comune di Firenze ai sensi dell’articolo 54 del Testo unico degli enti locali e dei provvedimenti emanati dalla Prefettura nell’ambito delle cosiddette “zone a vigilanza rafforzata”, introdotte seguendo le indicazioni del Ministero dell’Interno per rafforzare la sicurezza urbana nelle aree maggiormente esposte a fenomeni criminali.

Secondo i dati illustrati durante il vertice, dal 10 ottobre 2024, data di entrata in vigore del primo provvedimento prefettizio, sono state controllate complessivamente 39.399 persone nelle zone delle Cascine, della stazione di Santa Maria Novella e in alcune aree dei Quartieri 2 e 5. Tra le persone identificate, 19.988 sono cittadini stranieri.

Nel medesimo periodo sono stati emessi 394 provvedimenti di allontanamento, di cui 337 nei confronti di stranieri. Le misure hanno riguardato prevalentemente soggetti con precedenti penali legati a reati in materia di stupefacenti, reati contro la persona e contro il patrimonio.

Le violazioni degli ordini di allontanamento hanno inoltre portato al deferimento all’autorità giudiziaria di 208 persone, tra cui 143 cittadini stranieri

Fonte: Prefettura Firenze

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