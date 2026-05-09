Sicurezza a Firenze, quasi 40mila controlli nelle aree sensibili: 394 allontanamenti dal 2024

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha fatto il punto sui risultati delle misure straordinarie attivate in città tra controlli, ordinanze e vigilanza rafforzata

La situazione della sicurezza pubblica a Firenze è stata al centro di una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, durante la quale Prefetto, sindaca, Procura della Repubblica, assessore alla sicurezza e rappresentanti delle forze dell’ordine hanno esaminato i risultati delle attività di controllo del territorio avviate tra il 2024 e il 2025.

Nel corso dell’incontro sono stati analizzati gli effetti delle ordinanze adottate dal Comune di Firenze ai sensi dell’articolo 54 del Testo unico degli enti locali e dei provvedimenti emanati dalla Prefettura nell’ambito delle cosiddette “zone a vigilanza rafforzata”, introdotte seguendo le indicazioni del Ministero dell’Interno per rafforzare la sicurezza urbana nelle aree maggiormente esposte a fenomeni criminali.

Secondo i dati illustrati durante il vertice, dal 10 ottobre 2024, data di entrata in vigore del primo provvedimento prefettizio, sono state controllate complessivamente 39.399 persone nelle zone delle Cascine, della stazione di Santa Maria Novella e in alcune aree dei Quartieri 2 e 5. Tra le persone identificate, 19.988 sono cittadini stranieri.

Nel medesimo periodo sono stati emessi 394 provvedimenti di allontanamento, di cui 337 nei confronti di stranieri. Le misure hanno riguardato prevalentemente soggetti con precedenti penali legati a reati in materia di stupefacenti, reati contro la persona e contro il patrimonio.

Le violazioni degli ordini di allontanamento hanno inoltre portato al deferimento all’autorità giudiziaria di 208 persone, tra cui 143 cittadini stranieri

Fonte: Prefettura Firenze

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
8 Maggio 2026

Famiglia uccisa dal monossido a Firenze, per la perizia la caldaia fu montata male

Eseguita la perizia sulla caldaia in incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta sulla famiglia che morì a causa di esalazioni di monossido di carbonio nel dicembre 2024 in una villetta a San [...]

Firenze
Cronaca
8 Maggio 2026

Firenze, tre giovani soccorsi in codice rosso per allergie alimentari

Tre casi di grave intossicazione alimentare nelle ultime ore in due diverse strutture ricettive a Firenze, in centro storico. In particolare due giovani turiste straniere di 20 e 21 anni, [...]

Firenze
Cronaca
8 Maggio 2026

Morto Detlef Heikamp, storico dell’arte e grande esperto del Rinascimento italiano

È morto all’età di 98 anni Detlef Heikamp, storico dell’arte, collezionista ed esperto del Rinascimento italiano. A darne notizia è stato Eike Schmidt, che ha ricordato il lungo legame dello [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina