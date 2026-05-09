Tragedia a Vicopisano, muore motociclista di 41 anni dopo una caduta

L’incidente sulla strada provinciale Vicarese nel Pisano. Inutili i tentativi di rianimazione del personale sanitario
Un uomo di 41 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale Vicarese, nel territorio comunale di Vicopisano, in provincia di Pisa.
Secondo quanto riferito dal 118, il motociclista sarebbe rimasto coinvolto in una caduta con la moto. All’arrivo dei soccorsi l’uomo era già a terra, privo di coscienza.
Il personale sanitario ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per il 41enne non c’è stato nulla da fare.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto
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