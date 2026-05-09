Turismo digitale e promozione: a San Miniato un incontro dedicato agli operatori delle Colline Sanminiatesi

l Comune di San Miniato e la Fondazione San Miniato Promozione, in collaborazione con la Regione Toscana e Fondazione Sistema Toscana, promuovono un incontro rivolto agli operatori turistici del territorio per presentare le nuove opportunità digitali dedicate alla promozione e alla gestione dell’offerta turistica locale. L’appuntamento è in programma mercoledì 13 maggio 2026 alle 17.30 a Palazzo Grifoni.

Nel corso dell’incontro verranno illustrate le risorse digitali sviluppate da Fondazione Sistema Toscana e, in particolare, il nuovo Destination Management System (DMS), uno strumento innovativo pensato per potenziare le funzionalità e le opportunità dedicate alle imprese già presenti sulle piattaforme Visit Tuscany e Make. Il nuovo DMS rappresenta un’evoluzione strategica per il settore turistico regionale, con l’obiettivo di migliorare la gestione dell’offerta, favorire l’integrazione tra strumenti digitali e operatori e rafforzare la promozione coordinata delle destinazioni turistiche toscane.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali della vice-sindaca e assessora al turismo del Comune di San Miniato Azzurra Bonaccorsi. Interverranno poi Leonardo Marras, assessore regionale al turismo, Francesco Palumbo, direttore di Fondazione Sistema Toscana, e Costanza Giovannini, responsabile di VisitTuscany.com, che illustreranno agli operatori le opportunità offerte dai nuovi strumenti digitali regionali.



«La promozione turistica oggi passa inevitabilmente attraverso strumenti digitali innovativi e integrati — dichiara la vice-sindaca Azzurra Bonaccorsi —. Per questo abbiamo voluto organizzare un momento di confronto e approfondimento dedicato agli operatori del nostro territorio, affinché possano conoscere da vicino le opportunità offerte dalla Regione Toscana e da Fondazione Sistema Toscana. Fare rete, condividere strumenti e strategie e rafforzare la presenza digitale delle nostre imprese significa valorizzare in maniera sempre più efficace il patrimonio turistico, culturale ed enogastronomico delle Colline Sanminiatesi».



L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e confronto per tutte le realtà turistiche del territorio interessate a cogliere le opportunità offerte dall’innovazione digitale e dalle strategie regionali di promozione della destinazione Toscana.

«Grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale di San Miniato e alla Fondazione Sistema Toscana siamo riusciti ad organizzare un primo appuntamento utile per tutti gli operatori che operano nel settore del turismo dei 30 Comuni che fanno parte delle Colline Sanminiatesi - dichiara la presidente della Fondazione San Miniato Promozione, Azzurra Gronchi -. Vogliamo sancire un percorso che renderà sempre più riconoscibile e famoso il nostro territorio a carattere tartufigeno non soltanto per le sue eccellenze enogastronomiche, culturali e paesaggistiche ma anche per l’efficienza nell’accoglienza e nell’assistenza turistica»

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa