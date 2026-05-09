Viola il divieto di avvicinamento all'ex moglie: 45enne arrestato a Viareggio

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla polizia a Viareggio per aver violato più volte le regole dell'affidamento in prova a cui era sottoposto.

Il provvedimento era stato disposto nell'ambito di un procedimento per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni dell'ex moglie. Tra le condizioni c'era il divieto di contattare la donna e di avvicinarsi ai luoghi che frequenta.

Nonostante questo, nelle ultime settimane l'uomo si sarebbe più volte presentato vicino alla casa della ex moglie, facendo intervenire la polizia dopo le sue segnalazioni. Per le continue violazioni, il magistrato ha deciso di disporre l'arresto.