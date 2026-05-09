Volley Cappiano vince la coppa P.O. 2026

Al Palametato di Arena Metato va in scena una serata di grande volley e di emozioni autentiche. Il Cappiano Volley supera il Viareggio Volley per 3-2 al termine di una battaglia intensa, combattuta punto su punto davanti a un pubblico delle grandi occasioni, capace di sostenere le ragazze dall’inizio alla fine.

La formazione del Cappiano Volley scende in campo con Maccioni alzatrice, Santorufo e Testi al centro, Guarisco opposto, Vable e Bulleri banda e Cardinale libero. Un gruppo unito, determinato e mai disposto ad arrendersi.

L’inizio è tutto in salita: il primo set va alle viareggine, brave a sfruttare qualche incertezza iniziale. Ma Cappiano reagisce subito con carattere, cuore e qualità, conquistando il secondo parziale grazie a una difesa straordinaria e a una maggiore incisività in attacco.

Nel terzo set il Viareggio Volley torna avanti, approfittando di alcuni episodi favorevoli e portandosi sul 2-1. Sembra il momento più difficile della gara, ma proprio lì emerge la vera forza delle calligiane: lo spirito di squadra. Nessuna si tira indietro, ogni pallone viene lottato e il quarto set viene conquistato con grinta e grande lucidità, trascinando il match al tie-break.

Nel set decisivo il Cappiano Volley cambia marcia. Le ragazze entrano in campo con energia, determinazione e voglia di vincere, dominando il tie-break e chiudendo meritatamente sul 15-10 tra gli applausi del pubblico.

Una vittoria che vale molto più del risultato: è il successo di un gruppo compatto, affiatato e sempre pronto a sostenersi nei momenti difficili. Le immagini della festa finale, con il trofeo alzato al cielo e gli abbracci tra compagne, raccontano perfettamente il clima di questa squadra: entusiasmo, amicizia e passione per la pallavolo.

Dietro questo trionfo c’e anche la mano del coach Daniele Macchi che ha guidato alla vittoria la squadra subentrato nei mesi finali a Simone Pupeschi che è stato costretto ad abbandonare per motivi personali.

Complimenti a tutte le ragazze del Cappiano Volley, protagoniste di una prestazione di cuore e carattere che resterà nei ricordi di una serata davvero speciale.

N. Cognome Nome

1 Borg Elisa

3 Ioli —

4 Doccini Elena

5 Testi Bianca

6 Guarisco Sofia

7 Cavallini Rachele

8 Maccioni Maria Chiara

9 Vable Sara

10 Maestrini Barbara

11 Martelli Rachele

12 Buti Annalisa

13 Corbizi Fattori Pamela

14 Frediani Giulia

15 Fagiolini Nicoletta

16 Bulleri Caterina

17 Bini Eleonora

18 Salvatii Jessica

19 Cappelli Elisabetta

20 Ramerini Stefania

21 Taddei Luisa

22 Santorufo Giulia

23 Paolucci Letizia

24 Selmi Camilla

25 Cardinale Carlotta

26 Lignani Maria Grazia

30 Fulignati Marta

Coach: Daniele Macchi