Volley Cappiano vince la coppa P.O. 2026

Al Palametato di Arena Metato va in scena una serata di grande volley e di emozioni autentiche. Il Cappiano Volley supera il Viareggio Volley per 3-2 al termine di una battaglia intensa, combattuta punto su punto davanti a un pubblico delle grandi occasioni, capace di sostenere le ragazze dall’inizio alla fine.
La formazione del Cappiano Volley scende in campo con Maccioni alzatrice, Santorufo e Testi al centro, Guarisco opposto, Vable e Bulleri banda e Cardinale libero. Un gruppo unito, determinato e mai disposto ad arrendersi.
L’inizio è tutto in salita: il primo set va alle viareggine, brave a sfruttare qualche incertezza iniziale. Ma Cappiano reagisce subito con carattere, cuore e qualità, conquistando il secondo parziale grazie a una difesa straordinaria e a una maggiore incisività in attacco.
Nel terzo set il Viareggio Volley torna avanti, approfittando di alcuni episodi favorevoli e portandosi sul 2-1. Sembra il momento più difficile della gara, ma proprio lì emerge la vera forza delle calligiane: lo spirito di squadra. Nessuna si tira indietro, ogni pallone viene lottato e il quarto set viene conquistato con grinta e grande lucidità, trascinando il match al tie-break.
Nel set decisivo il Cappiano Volley cambia marcia. Le ragazze entrano in campo con energia, determinazione e voglia di vincere, dominando il tie-break e chiudendo meritatamente sul 15-10 tra gli applausi del pubblico.
Una vittoria che vale molto più del risultato: è il successo di un gruppo compatto, affiatato e sempre pronto a sostenersi nei momenti difficili. Le immagini della festa finale, con il trofeo alzato al cielo e gli abbracci tra compagne, raccontano perfettamente il clima di questa squadra: entusiasmo, amicizia e passione per la pallavolo.
Dietro questo trionfo c’e anche la mano del coach Daniele Macchi che ha guidato alla vittoria la squadra subentrato nei mesi finali a Simone Pupeschi che è stato costretto ad abbandonare per motivi personali.
Complimenti a tutte le ragazze del Cappiano Volley, protagoniste di una prestazione di cuore e carattere che resterà nei ricordi di una serata davvero speciale.
N. Cognome Nome
1 Borg Elisa
3 Ioli —
4 Doccini Elena
5 Testi Bianca
6 Guarisco Sofia
7 Cavallini Rachele
8 Maccioni Maria Chiara
9 Vable Sara
10 Maestrini Barbara
11 Martelli Rachele
12 Buti Annalisa
13 Corbizi Fattori Pamela
14 Frediani Giulia
15 Fagiolini Nicoletta
16 Bulleri Caterina
17 Bini Eleonora
18 Salvatii Jessica
19 Cappelli Elisabetta
20 Ramerini Stefania
21 Taddei Luisa
22 Santorufo Giulia
23 Paolucci Letizia
24 Selmi Camilla
25 Cardinale Carlotta
26 Lignani Maria Grazia
30 Fulignati Marta
Coach: Daniele Macchi
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