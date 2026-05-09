XVIII edizione de 'Il Piatto della Mamma': vince la famiglia Bertone con la 'Merenda da nonna Mara'

Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la XVIII edizione de “Il Piatto della Mamma”, l’appuntamento che celebra il legame tra famiglie, scuola e sana alimentazione. La scuola dell’infanzia “Albero Azzurro” si è trasformata in un laboratorio di sapori e storie mettendo in mostra il lavoro di rete coordinato dai Servizi Educativi del Comune, dalla Cucina Scolastica e dal Ciaf Maricò di Santa Croce sull’Arno. Alla giornata sono intervenuti il Sindaco Roberto Giannoni, l’Assessora alle Politiche Educative Valentina Fanella e il Dirigente Scolastico Sandro Sodini, oltre ai pasticceri locali che durante l'anno collaborano per i corsi dedicati a famiglie e alunni.

La mattinata è stata scandita da numerose attività che hanno visto protagoniste tutte le componenti della comunità scolastica: mentre mamme e papà preparavano le ricette finaliste nella Cucina Centralizzata affiancati dalle cuoche comunali, i bambini si sono cimentati nella preparazione delle ricette dei laboratori frequentati durante l'anno. L'evento è infatti anche il momento di restituzione pubblica di tutti i progetti di educazione alimentare condotti nei nidi e nelle scuole grazie alla rete tra Comune, personale delle cucine, docenti ed educatori.

Ma il cuore della manifestazione è stata la sfida tra le 12 ricette finaliste, una per ogni plesso di Santa Croce sull’Arno e Staffoli, ispirate al tema “Le Radici”. Le famiglie finaliste hanno portato in gara piatti che mescolano le tradizioni di origine dimostrando come la cucina sia il terreno d'incontro più immediato tra storie diverse. A decretare il vincitore assoluto è stata la giuria composta da oltre 50 alunni, gli "esperti" del servizio mensa, che attraverso un vero e proprio esercizio di cittadinanza attiva hanno scelto il piatto destinato a entrare ufficialmente nel menù scolastico del prossimo anno.

Primo Classificato: Merenda da nonna Mara, presentato dalla famiglia Bertone della scuola Nido d'Infanzia Petuzzino. Come da tradizione il vincitore ha ricevuto un’opera d’arte originale realizzata da Sara Aringhieri. L'artista santacrocese collabora con la manifestazione da molti anni, donando un valore simbolico al premio attraverso uno stile illustrativo inconfondibile: le sue opere, che con tratti delicati trasformano gli strumenti del quotidiano in simboli di affetto, nobilitano il concorso ricordando che ogni ricetta è prima di tutto un atto di cura verso la propria famiglia e la comunità. Come detto la preparazione dei piatti è avvenuta presso la Cucina Centralizzata dove i genitori hanno lavorato insieme al personale comunale mettendo in pratica i valori di qualità e condivisione che il progetto promuove durante tutto l'anno.

Grande emozione per l'assegnazione del Premio della Critica dedicato alla memoria dell'indimenticato chef Mario Villa. Una giuria tecnica d'eccellenza composta da rappresentanti istituzionali, medici pediatri e dalla famiglia Villa, con il contributo professionale di Chiara Porcelli (Osteria del Vecchio Asilo, segnalata Slow Food), ha valutato le ricette elaborate dalle classi quinte delle scuole primarie.

Vincitore del premio della critica intitolato a Mario Villa è andato alla quinta A della scuola Primaria Carducci premiata per l’originalità.

Per la prima volta la competizione ha varcato i confini fisici della scuola grazie al “Premio Social”. La cittadinanza ha potuto partecipare attivamente votando sulla pagina Facebook del Comune dove la ricetta “Pollo al latte” di Elisa Menichetti, mamma di Diego che frequenta la prima B della scuola primaria Carducci è risultata la più apprezzata dal pubblico digitale.

Per quanto riguarda la presenza dei professionisti della pasticceria che operano a Santa Croce e aderiscono alla rete dei Pasticceri Amici dei Bambini quest'anno erano presenti Paolo Seghetti per la pasticceria Vacchetta e Angela Pasqualetti della pasticceria Fornaretto.

Il Sindaco Roberto Giannoni: “Educare un bambino non è un compito che si esaurisce tra i banchi di scuola, né si limita esclusivamente al perimetro domestico. È un impegno collettivo e oggi questo impegno che a Santa Croce sull’Arno si sente forte si è mostrato in tutta la sua bellezza."

L’Assessora Valentina Fanella: "La cosa più bella di questa giornata è vedere la serietà con cui i piccoli giurati hanno scelto il nuovo piatto del menù del prossimo anno. È un modo concreto per far capire loro che la loro opinione conta. Grazie alle famiglie, ai docenti e alle nostre cuoche per aver reso possibile, ancora una volta, questo percorso di educazione alimentare così partecipato."

Novità Premio Social Elisa Menichetti e Diego Esultanza 1B Scuola Primaria Carducci con pollo al latte Farfalle verdi cremose premio della critica intitolato a Mario Villa alla 5A Scuola Primaria Carducci Terzo posto Piatto della Mamma: Nido d Infanzia Primi Passi assegnato a Gloria e Pietro Guidi con Dolce Macchiato Secondo posto Piatto della Mamma a Irene Carugi e Eugenio Boschi Scuola dell’Infanzia De Amicis con Torta Carotina Primo posto Piatto della Mamma a Riccardo e Mia Bertone Nido d’Infanzia Petuzzino con Merenda da Nonna Mara Consegna attestato Pasticceri amici dei bambini a Vacchetta e Fornaretto

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa