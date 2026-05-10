Addio a Nicoletta Codignola, fondatrice di Fatatrac e autrice per l’infanzia

Nicoletta Codignola è morta ieri a Firenze all’età di 84 anni a causa di un improvviso malore. Pedagogista e autrice di libri per l’infanzia, fu la fondatrice della casa editrice Fatatrac, specializzata nella pubblicazione di volumi per bambini e ragazzi.

A dare notizia della scomparsa è stato Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Rosselli. La salma sarà esposta alle Cappelle del Commiato di Badia a Ripoli, in via Chiantigiana.

Figlia di Tristano Codignola, esponente socialista e protagonista della Resistenza fiorentina, Nicoletta Codignola aveva vissuto fin da bambina gli anni della clandestinità durante la Seconda guerra mondiale.

Nel 1981 fondò Fatatrac, realtà editoriale nata dall’unione della collana per bambini della Nuova Italia con il catalogo dell’omonima piccola casa editrice creata a Firenze nel 1979 da un gruppo di illustratori. Nel tempo il marchio si è distinto per l’attenzione alla qualità educativa e illustrativa dei libri, affrontando anche temi sociali attraverso il linguaggio dell’infanzia.

Nel 2011 Fatatrac è diventata un marchio del gruppo Edizioni del Borgo.