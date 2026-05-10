Bimbo di 5 anni muore al Meyer di Firenze durante il ricovero per accertamenti

L'Ospedale Meyer ha comunicato attraverso una nota la morte di un bambino di 5 anni avvenuta nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio. Il piccolo paziente era ricoverato nella struttura pediatrica fiorentina per sottoporsi ad accertamenti clinici.

Secondo quanto reso noto dall’ospedale in una nota ufficiale, il bambino "aveva effettuato valutazioni gastroenterologiche, ricoveri in Pronto Soccorso e Chirurgia Pediatrica del nostro Ospedale" ed era ricoverato per ulteriori approfondimenti diagnostici quando si è verificato "il decesso improvviso ed inaspettato".

La direzione dell’AOU Meyer IRCCS ha spiegato che "nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia" per chiarire le cause della morte.

Nel comunicato, l’ospedale ha inoltre espresso vicinanza ai familiari del piccolo: "La Direzione dell’Aou Meyer Irccs porge le più sentite condoglianze alla famiglia ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria per tutti gli approfondimenti necessari a chiarire le cause del decesso"

La vicenda è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che attende gli esiti degli accertamenti autoptici.

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