Fuga nella notte a Greve in Chianti: 24enne arrestato dopo inseguimento

Notte movimentata quella dell’8 maggio a Greve in Chianti, dove un giovane italiano di 24 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato di sottrarsi a un controllo stradale.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Figline Valdarno, il conducente avrebbe ignorato l’alt imposto dalla pattuglia, accelerando improvvisamente e dando inizio a una fuga ad alta velocità.

Durante l’inseguimento il 24enne avrebbe commesso diverse infrazioni al Codice della Strada, mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti. La fuga è terminata poco dopo grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e agli accertamenti tecnici che hanno consentito ai Carabinieri di identificarlo e rintracciarlo.

Al giovane è stato contestato il reato di “fuga pericolosa”, introdotto dalle recenti norme del cosiddetto “Pacchetto Sicurezza”. Su disposizione della Procura di Firenze, il 24enne è comparso davanti al giudice con rito direttissimo: l’arresto è stato convalidato, ma il giovane è stato rimesso in libertà in attesa del prosieguo del procedimento.