L'Abc Solettificio Manetti difende il fattore campo, gara-1 è gialloblu

Esattamente come nelle precedenti due sfide di regular season, il fattore campo risulta ancora decisivo: l’Abc Solettificio Manetti supera il Don Bosco Livorno 80-70 e tinge di gialloblu gara-1 del primo turno playoff. Come da pronostico, gara equilibrata e combattuta, con i gialloblu che rincorrono nella prima frazione per poi amministrare le tre successive, pur senza mai chiudere definitivamente la sfida. Con Lorenzo Berni di nuovo in campo, ma utilizzato con il contagocce, Corbinelli e Pedicone sono gli uomini in più dal cilindro di coach Paolo Betti, nonostante il ritmo labronico riesca, per ampi tratti, a mettere in seria difficoltà la difesa castellana.

Archiviato il primo atto, adesso la serie si sposta a Livorno: giovedì 14 maggio alle 21 in campo al Palamacchia per gara-2.

LA CRONACA

Botta e risposta in avvio di gara, sebbene Livorno appaia subito più scaltra, tanto che è degli ospiti il primo mini break della serata che vale il 12-19 a metà frazione. Un’azione da tre punti di Pedicone e la penetrazione di Corbinelli tengono in scia i gialloblu (19-21), ma la verve livornese continua a fare la differenza. Così, mentre l’Abc fatica a contenere il ritmo degli ospiti, Preziuso allunga di nuovo: 19-25 alla prima sirena.

Coach Betti cala la carta della zona, e tre recuperi in successione innescano i due punti di Mancini e la tripla di Corbinelli per il nuovo -1 (24-25). Così, mentre la difesa castellana blinda letteralmente l’area, il sorpasso è lì dietro l’angolo: a siglarlo è Mancini, che dall’arco scrive sul tabellone 27-25. Il primo canestro ospite arriva dopo quattro giri di lancette, con Pacitto che rompe gli indugi e impatta in penetrazione, ma un inarrestabile Pedicone conduce l’Abc fino alla doppia cifra di vantaggio suggellando un parziale di 10-0: 37-27 al 18′. Lemmi batte un colpo per Livorno, preludio agli ultimi, sterili scambi che mandano le squadre al riposo lungo sul 38-31.

Si riparte con Torrigiani, che allo scadere dei 24” inaugura la ripresa, ma Artioli dimezza ben presto la forbice (40-35 al 23′). Mentre Don Bosco fa la voce grossa a rimbalzo, Corbinelli da tre punti prova a dare la scossa ai suoi, con l’arresto e tiro di Ticciati che ristabilisce la doppia cifra di vantaggio: 50-39 al 28′. Gli ospiti, però, restano aggrappati alla partita con Tognoni e Pacitto (51-45), finchè Berni dalla lunetta manda tutti all’ultimo riposo sul 53-45.

Il botta e risposta dalla lunga distanza tra Ticciati e Artioli infiamma la volata finale, ed è proprio una bomba di Preziuso che in un amen ristabilisce il -3 labronico (56-53). Nel momento in cui l’inerzia rischia di girare pericolosamente dalla parte del Don Bosco, quattro punti di Corbinelli arrivano provvidenziali a scrivere 61-53 con ancora sei lunghissimi minuti da giocare. A fronte degli assalti ospiti, che continuano a tenere aperta la sfida, le triple di Lazzeri e Corbinelli provano ad indirizzare i giochi sul 72-58. Livorno, però, risorge dalle proprie ceneri, alza la pressione difensiva e riapre tutto: 74-70 quando parte l’ultimo giro di cronometro. Ma proprio quando un brivido percorre il PalaBetti, Corbinelli decide che è l’ora di scrivere la fine: così, da casa sua, fa partire finalmente i titoli di coda.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – DON BOSCO LIVORNO 80-70

Abc Solettificio Manetti: Tavarez ne, Lazzeri 10, Ticciati 7, Corbinelli 25, Talluri, Berni 4, Torrigiani 5, Marchetti ne, Landi 2, Cantini, Mancini 9, Pedicone 18. All. Betti. Ass. Calvani, Chiarugi.

Don Bosco Livorno: Bresinski, Dadomo 12, Lemmi 11, Deliallisi 2, Casini, Artioli 15, Preziuso 9, Pacitto 15, Nilo, Tognoni 2, Garibotto ne, Regoli 4. All. Di Manno. Ass. Cotza, Papa.

Parziali: 19-25, 38-31 (19-6), 53-45 (15-14), 80-70 (27-25)

Arbitri: Mattiello di Buggiano, Cavallo di Siena.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

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