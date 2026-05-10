Maltempo Toscana: nuova allerta gialla per temporali, vento e mareggiate

Toscana ancora alle prese con il maltempo. Dopo l’allerta emessa ieri per piogge e temporali, la sala operativa della Protezione civile regionale ha diffuso un nuovo codice giallo per temporali forti, vento e mareggiate.

A comunicarlo sui social è stato il presidente della Regione Eugenio Giani. L’allerta per temporali riguarda la Toscana meridionale fino alle 18 di oggi, domenica 10 maggio, mentre domani, lunedì 11 maggio, interesserà dalle 7 alle 16 le aree del Nord-Ovest della regione.

Per la giornata di lunedì è stata inoltre emessa un’allerta gialla per rischio vento sulla Toscana centrale e nell’Alto Mugello, oltre a un avviso per mareggiate lungo la costa centro-settentrionale.

Nel pomeriggio di oggi sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nelle zone interne centro-meridionali. Domani il peggioramento interesserà in particolare le aree settentrionali della regione.

Fonte: Regione Toscana