Montemurlo, controlli ad alto impatto dei carabinieri nella notte: identificate 65 persone

Notte di controlli ad alto impatto a Montemurlo. La Compagnia Carabinieri di Prato ha disposto un servizio straordinario di controllo del territorio nella notte tra l'8 e il 9 maggio, nella giurisdizione del comune.

L'attività rientra nel costante impegno dell'Istituzione volto a garantire la tutela e la sicurezza della cittadinanza, con l'obiettivo di permettere la normale fruizione delle diverse aree cittadine, esposte a reati di natura predatoria e contro la persona, oltre ai pericoli derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, soprattutto tra i giovani.

Il servizio è stato svolto da personale della Tenenza di Montemurlo, che ha eseguito più posti di controllo nelle aree maggiormente interessate dall'afflusso di cittadini e sulle principali arterie stradali interessate dal traffico veicolare del weekend, per identificare eventuali malintenzionati e prevenire fenomeni criminosi. Gli automobilisti sono stati sottoposti a controlli mediante etilometri e precursori, per rilevare il tasso alcolemico. Verifiche anche presso i giardini e i parcheggi pubblici del territorio, per prevenire e reprimere eventuali fenomeni legati al traffico illecito di sostanze stupefacenti e al disturbo del riposo delle persone.

Nel corso dell'attività sono stati impiegati 10 militari, per un totale di 5 pattuglie, che hanno proceduto all'identificazione di 65 persone e al controllo della circolazione stradale dei veicoli, accertando e contestando diverse violazioni al codice della strada, tra cui la guida con tasso alcolemico oltre la soglia legale. Controllati anche un esercizio pubblico e due soggetti agli arresti domiciliari. Le pattuglie hanno inoltre garantito il pronto intervento sulle numerose richieste pervenute al numero unico di emergenza 112 nel corso dei servizi.

I controlli proseguiranno con ulteriori iniziative per garantire una maggiore tranquillità sociale, aumentando la percezione di sicurezza dei cittadini.

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