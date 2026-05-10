Montespertoli di Tutti: "Infiltrazioni di acqua in palestre e scuole quando piove"

"Poi arriva la pioggia. E come sempre, tutti i nodi vengono al pettine". Il gruppo consiliare Montespertoli di Tutti attraverso una nota denuncia infiltrazioni, allagamenti e criticità strutturali in scuole e palestre del territorio. Nella nota si parla di tetti che perdono, acqua sul parquet della palestra di Baccaiano, allagamenti alle scuole medie e infiltrazioni nelle elementari, accusando il Comune di concentrarsi sulle inaugurazioni “senza un’adeguata manutenzione nel tempo” degli edifici esistenti.

La nota completa

In questi giorni abbiamo visto l’intera amministrazione comunale — Sindaco, Giunta e consiglieri di maggioranza — impegnata nelle tante inaugurazioni organizzate nel nostro Comune.

A Montespertoli viene raccontata l’idea di un paese più bello e più fruibile, con investimenti per centinaia di migliaia di euro: una nuova zona sportiva, nuove scuole per l’infanzia e numerosi altri interventi presentati come simboli di sviluppo e modernità. Tutto questo, però, accompagnato da un indebitamento del Comune che sfiora i 7 milioni di euro tra mutui e altre operazioni, anche perché spesso i bandi ottenuti coprono solo una parte limitata delle spese effettive.

Si annunciano inoltre 100 mila euro per nuovi giochi nei giardini pubblici, mentre molti cittadini continuano a chiedersi perché non venga data priorità alla manutenzione e alla cura di quelli già esistenti, considerando che il servizio è già affidato e finanziato.

Il problema, però, sembra essere soprattutto il metodo. Troppo spesso gli interventi vengono realizzati “a macchia di leopardo”: un po’ qua e un po’ là, giusto per mostrare qualcosa in ogni frazione, ma raramente in modo davvero risolutivo. E troppo spesso, una volta inaugurate, opere e strutture vengono lasciate al loro destino, senza un’adeguata manutenzione nel tempo.

Poi arriva la pioggia. E come sempre, tutti i nodi vengono al pettine.

Nella palestra di Baccaiano piove dal tetto e l’acqua finisce sul parquet, una situazione che va avanti da anni senza una soluzione definitiva. La palestra delle scuole medie torna ad allagarsi. Alle scuole elementari si registrano infiltrazioni in una classe e nella palestra. In via Trieste persistono problemi legati agli allagamenti, con un muro che appare sempre più precario. E le buche nelle strade, con il maltempo, si trasformano rapidamente in voragini.

Il paradosso è costruire una nuova palestra e lasciare nell’abbandono quelle esistenti, finendo così per negare agli studenti delle scuole medie ed elementari il diritto di svolgere attività sportiva in strutture adeguate.

E viene spontaneo ricordare anche i post e gli articoli di giornale con cui l’amministrazione annunciava ai cittadini i lavori di imbiancatura e sistemazione interna delle scuole del capoluogo. Noi avevamo già evidenziato come il problema all’interno degli edifici fosse generato dalle infiltrazioni provenienti dal tetto. Oggi ci ritroviamo nuovamente punto e a capo e il rischio concreto è che quei lavori e quelle risorse risultino inutili se non si interviene rapidamente sulle cause reali del problema.

Si tratta di problematiche che il nostro gruppo consiliare,Montespertoli di Tutti, denuncia da tempo attraverso interrogazioni e mozioni presentate in Consiglio comunale, ma che continuano puntualmente a ripresentarsi.

Viene da pensare che inaugurare sia molto redditizio in termini di visibilità su giornali e social, ma amministrare bene un Comune significa soprattutto mantenere e curare ciò che già esiste, evitando di sprecare le risorse pubbliche già investite in opere per la comunità.

Perché poi basta una pioggia per riportare tutti alla realtà.