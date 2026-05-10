Piscina comunale di Empoli: "Resti pubblica, no alla privatizzazione"

I gruppi consiliari Buongiorno Empoli–Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle hanno presentato una mozione da inserire all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale per chiedere all'Amministrazione di mantenere pubblica la gestione della piscina comunale, escludendo ogni ipotesi di privatizzazione o di gestione mista.

"Come gruppi consiliari Buongiorno Empoli–Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle abbiamo presentato una mozione da inserire all'ordine del giorno del Consiglio Comunale per chiedere che la piscina comunale di Empoli continui a essere gestita pubblicamente, escludendo ipotesi di privatizzazione o gestione mista pubblico-privata. La mozione nasce dalla necessità di chiarire l’indirizzo politico dell’Amministrazione sul futuro dell’impianto natatorio, dopo che nel 2022 era stata approvata una mozione che apriva alla possibilità di una futura gestione privata della struttura. Riconosciamo il valore sociale, educativo, sportivo e sanitario della piscina comunale, che consideriamo un servizio pubblico importante per famiglie, giovani, anziani e associazioni sportive del territorio. Accogliamo positivamente il fatto che ci sia stata una variazione di bilancio comunale per lo stanziamento di risorse per la progettazione degli interventi di riqualificazione della piscina, ma riteniamo necessario che l’Amministrazione chiarisca in modo netto la volontà di mantenere pubblica la gestione dell’impianto. Per noi la gestione pubblica rappresenta la migliore garanzia per assicurare universalità del servizio, accessibilità economica e attenzione alle esigenze della comunità empolese."

Fonte: Ufficio stampa

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