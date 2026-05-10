Precipita sulla Pania Secca, Lucca piange Silvia Fanucchi

Una passione profonda per la montagna, le escursioni e le Apuane. È morta così, durante una salita sulla Pania Secca, Silvia Fanucchi, 46 anni, ingegnera residente ad Antraccoli e dipendente del Comune di Lucca, dove lavorava all'ufficio arredo e decoro.La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di sabato 9 maggio sulla Cresta Gialunga, lungo il sentiero Cai 124, nel territorio del comune di Fabbriche di Vergemoli, uno degli itinerari alpinistici che conducono verso la Pania Secca.

Silvia era insieme a un amico e collega, anche lui dipendente del Comune di Lucca, quando è precipitata lungo il versante di Fornovolasco dopo aver perso l'equilibrio su un ripiano erboso. Un volo di circa 200-300 metri che non le ha lasciato scampo.

L'allarme è scattato alle 15.23 con la chiamata al 118 effettuata dal compagno di escursione, sotto shock per quanto accaduto. La centrale operativa ha immediatamente attivato l'elisoccorso Pegaso 1, il Soccorso alpino e speleologico toscano (Sast) e i carabinieri della compagnia di Castelnuovo. L'elicottero ha individuato il corpo della donna circa 200 metri più a valle rispetto al punto di caduta. Il medico del 118, calato sul posto con il verricello, non ha potuto fare altro che constatare il decesso a causa delle gravissime ferite riportate.

Il corpo è stato successivamente recuperato e trasportato al campo sportivo di Molazzana dai tecnici del Sast. L'amico che era con lei è stato invece accompagnato in una zona sicura dai soccorritori.

La notizia della morte di Silvia Fanucchi si è diffusa rapidamente a Lucca, dove la donna era conosciuta anche per il suo lavoro negli uffici comunali. La notizia ha colpito profondamente Palazzo Santini. Il sindaco Mario Pardini ha espresso pubblicamente il proprio dolore: "Esprimo profondo dolore per la tragica morte di Silvia Fanucchi, dipendente del Comune di Lucca, coinvolta ieri in un terribile incidente sulle Alpi Apuane che non le ha lasciato scampo. Invio alla famiglia e gli amici la mia vicinanza e le più sentite condoglianze."

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