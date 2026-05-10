Rossini Corre, è festa per il GP Parco Alpi Apuane

Doppietta del GP Parco Alpi Apuane alla Rossini Corre, la nuova tappa del Criterium Podistico Toscano che si è disputata nel tardo pomeriggio di sabato 9 maggio a Pappiana (PI) sulla distanza di 10 km. Una prova incerta fino alla fine perché Gabriele Benedetti e Samuele Oskar Cassi non hanno fatto melina nel finale dopo aver staccato tutti gli avversari e si sono giocati la vittoria a viso aperto.

Alla fine l’ha spuntata Benedetti che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 26’13” staccando il compagno di squadra di 12”. Terza piazza per un altro dei favoriti, Domenico Passuello (Sempredicorsa) a 42” davanti al compagno di squadra Mattia Torrioni a 1’25”. GP Parco Alpi Apuane anche al 5° posto grazie a Alberto Giannoni, a 2’07”.

In campo femminile grande gioia per la società organizzatrice GP Rossini con la vittoria di Virginia Bianchi, che in 32’20” ha prevalso per 15” su Tiziana Gianotti (Atl.Castello), terza piazza per Merylin Mazzotta (Sempredicorsa) a 29”. Distacco sotto il minuto anche per Simona Prunea (GS Orecchiella Garfagnana) a 54”.

Ben 200 i classificati, a cui vanno aggiunti i tanti presenti per la non competitiva, per una serata che ha riempito di colori le strade della frazione di San Giuliano Terme e a tal proposito un sentito grazie va all’Amministrazione Comunale che ha garantito il suo impegno per la realizzazione dell’evento, disputato sotto l’egida dell’Uisp. Prossimo appuntamento per il Criterium il 24 maggio quando si passerà alla provincia livornese con la classicissima Cronoscalata del Castellaccio.

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Fonte: Ufficio stampa