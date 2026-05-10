Tennis, a Santa Croce sull'Arno è già spettacolo: Perrichard avanza, lunedì scattano i tabelloni principali

È una domenica di pioggia intensa a fare da scenario alla seconda giornata del Torneo ITF giovanile "Città di Santa Croce – Mauro Sabatini", ospitato sui campi del Tennis Club Santa Croce sull’Arno (Pisa). Una situazione che non ha certo facilitato il lavoro degli organizzatori, costretti a concentrare il fitto programma delle qualificazioni sui due campi indoor del "Cerri" e, dal pomeriggio, anche su quelli del Circolo Tennis Villanova, con inevitabili rallentamenti dell’intero calendario di incontri.

Il cambio di programma non ha scalfito le ambizioni di Daphnèe Mpetsii Perrichard, probabilmente il personaggio più atteso dei tabelloni di qualificazioni. La francese, sorella del tennista professionista Giovanni Mpetsi Perrichard - attuale numero 58 al mondo - ha superato con autorità i primi due turni delle qualificazioni, concedendo appena quattro giochi complessivi alle giovani azzurre Berretti e Mauro. Daphnèe condivide con il più famoso fratello un fisico statuario, una prima palla di servizio capace di annichilire le avversarie e tanta potenza, caratteristiche che la rendono un prospetto molto interessante non solo in questa edizione del torneo, ma del panorama giovanile internazionale. Non a caso, lo scorso anno il Roland Garros le ha già assegnato una wild card per le qualificazioni dello Slam, nonostante la giovanissima età.

Per il resto del programma prosegue la corsa di alcuni favoriti, tra cui il brasiliano Storck Franca (64 46 10-8 su Della Corte), la russa Cheishvili (61 60 su Mavero) e la statunitense Ayrault (61 61 su Del Balzo). Tra i tennisti italiani, per il momento conquista il turno decisivo di qualificazione la campionessa italiana under 16 Beatrice Vittoria Gatti, che in tarda serata si giocherà un posto nel main draw assieme a tutti gli altri suoi colleghi.

Al di là dei risultati, la speranza più grande è che torni a splendere il sole in vista dell’inizio dei tabelloni principali pubblicati oggi e in programma da lunedì 11 maggio. L’attesa è elevata per un torneo che si prospetta di alto livello, con la presenza di nove giocatori e giocatrici tra i primi 30 delle classifiche mondiali Under 18, le “stelline” Chen (Corea del Sud), Alvarez (Portorico) e Baena (Perù), favoriti del torneo maschile, e gli azzurri Raffaele Ciurnelli e Matteo Gribaldo, rispettivamente teste di serie numero 4 e 6, tra i principali candidati a riportare in patria un titolo di singolare che manca da troppo tempo…

L’ingresso sui campi del Tc Santa Croce è libero per tutta la durata della manifestazione.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate