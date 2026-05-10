Turismo, Federalberghi incontra il ministro Mazzi: "Prato merita un rilancio nazionale"

Accendere i riflettori su Prato e sulle sue potenzialità turistiche. È questo il messaggio che Federalberghi Prato ha portato all’attenzione del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi durante la visita istituzionale a Palazzo Pretorio. Un confronto che per gli operatori del settore rappresenta un passaggio importante per riportare il tema della promozione turistica pratese al centro del dibattito nazionale. Il ministro Mazzi ha infatti affrontato il tema delle città che rischiano di rimanere schiacciate dalla presenza dei grandi poli turistici italiani, sottolineando la necessità di valorizzare realtà con una forte identità culturale e produttiva. Proprio come Prato.

Nel corso dell’incontro sono state evidenziate le potenzialità di Prato in termini di attrattiva turistica, e il ministro si è d'accordo nell'investire maggiormente sulla promozione del territorio e sulla costruzione di un’identità riconoscibile anche fuori dai confini regionali.

Un messaggio accolto con attenzione dai presenti, con Federalberghi in particolare che da tempo insiste sulla necessità di sviluppare una strategia turistica capace di mettere in rete storia, industria tessile e arte contemporanea. "Ringraziamo il ministro per l'attenzione e per il momento di confronto che ci ha dedicato – sottolinea il presidente di Federalberghi Prato, Sauro Venturi -. Incontri come questo sono strategici per fare conoscere meglio Prato a livello istituzionale e per aprire un tavolo di dibattito sul futuro turistico e culturale del territorio".

"Abbiamo portato all'attenzione del ministro le potenzialità ancora inespresse di Prato come destinazione turistica – aggiunge il vicepresidente Davide Bonari -. Una città con un'identità culturale e produttiva unica in Toscana, che merita una promozione adeguata a livello nazionale. Prato ha il tessile, ha l'arte, ha una storia da raccontare al mondo, ma fino ad oggi è rimasta troppo nell'ombra. Siamo soddisfatti della disponibilità al dialogo e contiamo di tradurre questo primo contatto in un percorso concreto: la promozione del nostro territorio non può più aspettare".

Tra i temi affrontati durante il confronto anche la necessità di migliorare infrastrutture, collegamenti e strumenti di promozione territoriale, così da rendere la città maggiormente attrattiva per ogni tipologia di visitatori, intercettando nuovi flussi turistici e rafforzando il ruolo della città rispetto all’ambito delle strutture ricettive.

In foto Sauro Venturi, il ministro Mazzi, e Davide Bonari.

Fonte: Ufficio stampa

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