"Una giornata che porterò per sempre nel cuore": il grazie di Tommaso Lavecchia alla comunità di Roffia

Una giornata di festa, partecipazione e affetto collettivo per celebrare Tommaso Lavecchia, il giovane di Roffia recentemente nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente della Repubblica per la sua passione per l'astronomia. Dopo l’evento organizzato dalla comunità locale nella serata del 9 maggio, il ragazzo ha affidato a una lunga nota pubblica il proprio ringraziamento verso tutte le persone e le istituzioni che hanno preso parte all’iniziativa.

“Ieri, 9 maggio, ho vissuto una giornata che porterò per sempre nel cuore. La festa organizzata dalla comunità di Roffia per la mia nomina ad Alfiere della Repubblica è stata per me motivo di grande emozione e profonda gratitudine. Desidero ringraziare tutta la comunità di Roffia per l’affetto, la vicinanza e il calore che mi sono stati dimostrati. È stato davvero emozionante essere insieme a voi in un momento così speciale della mia vita”, così Lavecchia

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al mondo della scuola, dal Liceo Marconi agli insegnanti della primaria Collodi di Ponte a Elsa: “Un ringraziamento particolare va al dirigente del Liceo Marconi, agli insegnanti del liceo, alle insegnanti e alla collaboratrice della scuola primaria Collodi di Ponte a Elsa che hanno voluto essere presenti”.

Lavecchia ha poi ricordato la partecipazione delle autorità e delle forze dell’ordine: “Ringrazio tutte le autorità militari intervenute: Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Croce Rossa, per la loro presenza e per il significato che hanno dato a questa giornata”.

Nel messaggio anche un pensiero per il Prefetto di Pisa: “Un pensiero speciale va anche a Sua Eccellenza il Prefetto di Pisa per le bellissime parole che mi ha fatto recapitare e che custodirò con grande orgoglio”.

Il giovane Alfiere della Repubblica ha quindi ringraziato l’amministrazione comunale di San Miniato e diversi rappresentanti istituzionali regionali e locali, citando tra gli altri Eugenio Giani e Bernard Dika: “Entrambi mi hanno espresso la volontà di incontrarmi presto nel Palazzo della Regione, un gesto che mi ha fatto davvero molto piacere”

Infine, il ringraziamento conclusivo agli organizzatori e ai cittadini presenti: “Ringrazio anche tutte le persone che si sono adoperate per la riuscita di questa bellissima giornata. Dietro ogni momento speciale ci sono impegno, tempo, sacrificio e cuore, e nulla di tutto questo è passato inosservato. Infine, ringrazio ancora tutta la comunità di Roffia per la bellissima targa che mi è stata donata. È un gesto che conserverò con grande affetto”.