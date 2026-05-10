Uomo trovato morto nel cortile di un albergo in Versilia

Un uomo dall’età apparente di circa 30 anni è stato trovato morto questa mattina nel cortile di un albergo a Marina di Pietrasanta.

L’allarme è scattato intorno alle 6.45, quando è stata segnalata la presenza di una persona a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Presenti anche gli agenti dei commissariati di Forte dei Marmi e Viareggio, oltre al medico legale, incaricato di effettuare gli accertamenti necessari per chiarire le cause della morte.

Al momento non sarebbe ancora nota la dinamica del decesso e, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, non sarebbe esclusa neppure quella del suicidio