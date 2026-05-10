Volontariato a Prato, Berni e Provenzano (lista Biffoni Sindaco): "Serve co-progettazione tra Comune e associazioni"

I candidati al consiglio comunale di Prato nella lista civica Biffoni Sindaco, esperti di volontariato, chiedono alle amministrazioni pubbliche di supportare le associazioni.

"In una società fortemente individualista l’amministrazione pubblica ha il dovere di favorire la cittadinanza attiva. La collaborazione tra amministrazione e mondo del volontariato attivo è il vero salto di qualità per una città moderna". È il punto di vista dei candidati al consiglio comunale di Prato, Chiara Berni e Roberto Provenzano, lista civica Biffoni Sindaco, da tempo impegnati nel mondo del volontariato.

"I volontari non devono servire solo per coprire le carenze del pubblico – spiegano -. Ma creare una co-progettazione dove l’amministrazione pubblica mette le risorse e le regole e i cittadini mettono la conoscenza capillare del territorio a favore di tutti".

Secondo Berni e Provenzano il buon rapporto tra associazioni di volontariato e amministrazione è il vero 'braccio operativo' nei periodi di maggiore criticità causati da eventi naturali ma soprattutto nell’ordinario vivere della quotidianità.

"Ogni singolo volontario è una risorsa preziosa – aggiungono -. E le associazioni che sono strutture organizzate per garantire continuità, competenza e responsabilità hanno bisogno del sostegno dell’amministrazione comunale per svolgere al meglio il loro lavoro a servizio della comunità. L'amministrazione comunale deve quindi supportare le associazioni affinché soprattutto tra i giovani, che sono pieni di entusiasmo, scatti la voglia di essere cittadini attivi e far sì che il volontariato non sia inteso come un peso ma un’opportunità di crescita".

Fonte: Ufficio stampa lista civica Biffoni Sindaco