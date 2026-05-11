10K Run Empolese 2026: il 31 maggio la quinta edizione del 2° Memorial Ivo Heffler

Festeggia il suo primo lustro di vita la 10K Run Empolese, 2° Memorial Ivo Heffler, che il calendario propone per il prossimo 31 maggio. Inserita nel calendario Uisp, la prova toscana si è guadagnata in breve tempo uno spazio tutto suo portando sempre buoni numeri di partecipazione sulle strade della città fiorentina, grazie non solo alla competenza organizzativa della Podistica Empolese, ma anche alla bellezza del percorso, completamente pianeggiante e disegnato per le vie cittadine, ideale per ottenere importanti

risultati cronometrici.

La gara sui 10 km da due anni vede gli stessi vincitori, Samuele Oskar Cassi e Hodan Mohamed Mohamud. Il record della corsa al maschile appartiene però sin dall’edizione inaugurale del 2022 a Stefano Massimi in 32’21”, mentre fra le donne la Mohamud ha corso nel 2024 in 35’39”. Oltre alla prova agonistica, è prevista

anche la ludico motoria di 5 km, anche questa interamente in pianura.

A disposizione della corsa anche quest’anno lo Stadio Carlo Castellani, che ospiterà partenza, arrivo e tutti i servizi. Lo start verrà dato alle 9:00 dalla pista di atletica lato maratona, dalla cui parte quest’anno saranno disponibili anche spogliatoi e docce. Il costo dell’iscrizione è estremamente contenuto, 10 euro per la prova agonistica e 3 euro per la non competitiva, quest’ultima senza pacco gara comprendente prodotti del territorio. A fine gara verranno premiati i primi 10 delle categorie Assoluti e Veterani, i primi 5 Argento e i primi 3 Oro, oltre alle prime 5 società.

Per informazioni: Podistica Empolese 1986, info@podisticaempolese.it

Fonte: Ufficio stampa

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