Agricoltura in Festa, nuovo appuntamento al Parco di Serravalle

Domenica 17 maggio dalle ore 10 fino alle 20 al Parco di Serravalle, area Green Bar, si terrà la seconda edizione di Agricoltura in Festa, organizzata dal Comune di Empoli in collaborazione con SintesiMinerva, Coldiretti, Cia Toscana Centro, Confagricoltura Unione Agricoltori Firenze, Consorzio di Bonifica Medio Valdarno.

Nel 'polmone verde' della città di Empoli, una giornata dedicata a chi cura il territorio e ne trae i prodotti buoni e sani: saranno presenti infatti oltre 20 stand degli agricoltori del territorio dove poter acquistare prodotti a km0 e tante altre eccellenze del territorio toscano. Saranno esposte macchine agricole e sarà possibile anche pranzare o fare merenda con gli stand dedicati al food.

Anche SintesiMinerva parteciperà con il progetto di agricoltura sociale attivato alla REMS del Pozzale. Per i più piccoli saranno presenti laboratori educativi dal pomeriggio

Il vice sindaco con delega alle Politiche Agricole Nedo Mennuti ha commentato: "Anticipiamo a maggio la Festa dell'Agricoltura per dare modo ai produttori di portare le proprie primizie, rimanendo nel pieno della stagione del carciofo, prodotto di punta per Empoli. Ringrazio tutti gli attori che si sono dimostrati molto disponibili a fare rete per un evento che vuole ricordare che anche Empoli ha le sue specificità agricole".

VERSO IL PRESIDIO SLOW FOOD - Proprio sul carciofo empolese, ci sono novità importanti annunciate dal vice sindaco: "Sta andando avanti la road map che ci porterà verso l'indizione del Carciofo Empolese come presidio Slow Food. Il primo passo sarà la richiesta di riconoscimento della Comunità del Cibo Slow Food, fatta da almeno 15 soci su due condotte del territorio (Empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore). A seguire il lavoro sarà sulla documentazione del disciplinare e sul coinvolgimento delle aziende agricole che si erano già dette disponibili. Dopo questo passo saremo in grado di presentare la domanda come presidio Slow Food".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate