Ambrogiana, 12 milioni per la valorizzazione della villa medicea di Montelupo

La giunta regionale ha approvato lo schema di accordo per la rifunzionalizzazione e la valorizzazione della Villa medicea dell’Ambrogiana, a Montelupo Fiorentino. Con l’atto, spiega in una nota la Regione Toscana, vengono messi a disposizione del progetto 12 milioni di euro – 4 milioni per ogni annualità 2026-2027-2028 – che saranno impegnati a favore della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio a seguito della sottoscrizione di apposito accordo di programma. Un nuovo passo per uno dei simboli storici di Montelupo, dopo il progetto di restauro e valorizzazione avviato circa un anno fa per trasformare l'ex manicomio e restituire gli spazi della villa alla comunità.

"L’accordo – sottolineano il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessora alla cultura Cristina Manetti – ha l’obiettivo di trasformare il complesso architettonico in un centro culturale innovativo e accessibile, aperto al pubblico e capace di attrarre anche visitatori internazionali, contribuendo allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Non solo. Il restauro e la rifunzionalizzazione serviranno a inserire la Villa in un sistema turistico-culturale integrato, coinvolgendo più soggetti pubblici nella valorizzazione, attraverso la promozione di attività culturali, formative e scientifiche. Con un piano strategico di sviluppo culturale – concludono Giani e Manetti - definiremo interventi, tempi, risorse, gestione e sostenibilità economica del progetto".