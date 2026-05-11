Anziana dimessa due volte dall'ospedale di Empoli, aveva il femore rotto

Cronaca Empoli
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Un caso simile si è verificato negli stessi giorni. La donna è stata operata al terzo accesso

Dimessa per due volte dall'ospedale, al terzo accesso in pronto soccorso in circa 20 giorni, dopo gli accertamenti è stata riscontrata la rottura di un femore facendo scattare ricovero e operazione. Sempre a Empoli in quei giorni si era verificato un caso simile, che aveva riguardato un'anziana di 90 anni: la donna, dopo una caduta in casa, era arrivata in ospedale il 2 maggio. La sera stessa era stata dimessa con esito negativo alle fratture, ma il dolore persistente aveva portato i familiari a richiedere un nuovo accertamento in pronto soccorso tre giorni dopo, quando le è stata rilevata una frattura. In seguito al fatto l'Asl Toscana Centro ha fatto sapere che "non tutte le fratture sono visibili al primo esame" e nel caso specifico della paziente, è stato "decisivo l'accertamento di secondo livello".

Una vicenda distinta quella di una donna di 82 anni, sempre dell'Empolese, riportata oggi da La Nazione. Tutto sarebbe iniziato l'11 aprile quando, come nell'altro caso, la donna è caduta in casa. I familiari, come riferito al quotidiano, optarono inizialmente per non portarla al pronto soccorso pensando che si trattasse di una contusione, dato che il dolore lamentato dalla donna non sarebbe stato particolarmente intenso. Ma nei giorni successivi, con i sintomi più persistenti, la famiglia si è rivolta al Pronto Soccorso il 14 aprile. In quell'occasione, sempre dal racconto dei familiari, tra esami radiologici e TAC eseguiti presso l'Ospedale San Giuseppe non sarebbero risultate fratture e la paziente venne dimessa. Il peggioramento delle condizioni ha però spinto la famiglia a tornare dal medico di base il 23 aprile, che avrebbe ritenuto necessari ulteriori accertamenti: portata nuovamente in ospedale, anche dopo questo secondo accesso la donna è tornata a casa. Fino al 3 maggio quando, con un dolore avvertito sempre più forte, la famiglia ha chiamato un'ambulanza ed è seguito il terzo accesso in pronto soccorso: sottoposta a nuovi accertamenti, è emersa la frattura e la donna è stata operata.

Sulle pagine del quotidiano i familiari dell'82enne, se allo stesso tempo ringraziano il personale medico e infermieristico del reparto in cui la donna è stata ricoverata, contestano il fatto che sarebbe stata oltre venti giorni con un femore rotto così come le dimissioni al secondo accesso, ritenute prive di adeguato approfondimento.

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