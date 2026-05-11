Bambino morto al Meyer, aperta inchiesta. Disposta l'autopsia

La procura di Firenze ha disposto l'autopsia sul piccolo deceduto al Meyer, inoltre ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Il bambino di cinque anni è morto nell'ospedale pediatrico nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio mentre era ricoverato per accertamenti medici.

L'inchiesta al momento è senza indagati, come si apprende dal palazzo di giustizia. La procura ha già acquisito le cartelle cliniche.

L'autopsia è fissata in giornata. Il bambino è mancato durante una degenza e aveva fatto accertamenti clinici per individuare la causa dei malori, forse riferibili a una patologia gastroenterologica che però non era ancora stata definita dai medici