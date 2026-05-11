Barboncini sequestrati a Castelfranco, Tribunale del Riesame annulla provvedimento

Ordinato dal Tribunale del Riesame di Firenze il dissequestro e l'immediata restituzione ai legittimi proprietari di 101 barboncini che erano stati posti sotto sequestro lo scorso 24 aprile a Castelfranco di Sotto, nell'ambito di un'indagine della guardia di finanza congiuntamente a carabinieri forestali e servizio veterinario dell'Asl Toscana Centro. A renderlo noto è l'avvocato difensore della titolare dell'allevamento, ricordando che i cani dopo l'operazione erano stati affidati all'Enpa. Il legale ha evidenziato che il sequestro delle fiamme gialle, disposto dal gip del Tribunale di Pisa, era "riconducibile all'ipotesi di reato di maltrattamento animali sia perché alloggiati in strutture ritenute non idonee" sia perché tra gli animali "alcuni (due) ritenuti in precarie condizioni cliniche e altri in stato di sofferenza". La difesa ha immediatamente proceduto con il ricorso al riesame rilevando "l'insussistenza dei presupposti di legge necessari a supportare il sequestro sostenendo l'adeguatezza delle strutture nonché il buon governo degli animali sottoposti a sequestro". Come spiegato la tesi difensiva è stata accolta, ordinando il dissequestro.

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