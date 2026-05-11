Alla Biblioteca Fucini si parla di monachesimo femminile a Empoli

Martedì 12 maggio alle ore 17.30, presso l'emeroteca della Biblioteca Renato Fucini, è in programma un incontro dal titolo 'Conversazioni sul monachesimo femminile a Empoli'. Il tema dell'incontro ruoterà intorno all'ultimo numero della rivista degli Amici dell'Archivio Storico Empolese, dedicata ai monasteri empolesi.

L'evento sarà una conversazione sugli aspetti più significativi e intriganti del tema, con particolare attenzione a dettagli e aspetti meno noti. A dialogare saranno Vanna Arrighi, Elisa Boldrini, Marco Frati, Chiara Papalini, Rossana Ragionieri, Paolo Santini e Stefania Terreni, con l'accompagnamento di brevi letture.

Fonte: Ufficio Stampa