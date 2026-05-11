'Body Shaming', un nuovo volume dell'Università di Siena analizza il fenomeno sociale diffuso e i suoi impatti psicologici

È stato appena pubblicato nella collana Mondadori università il volume "Body shaming", curato da Laura Occhini, Maria Rita Mancaniello ed Eleonora Pinzuti, docenti dell’Università di Siena.

Il volume è il risultato di una ricerca su un vasto campione di popolazione ed esplora il body shaming come fenomeno che attraversa i linguaggi, gli ambienti di vita e le relazioni sociali, manifestandosi sia in forme esplicite che in modalità sottili e normalizzate.

Temi che saranno oggetto di un webinar gratuito curato della casa editrice, che si terrà il 18 maggio alle ore 17, dedicato agli insegnanti di ogni ordine e grado, agli educatori, agli psicologi, e a tutti gli interessati. Le iscrizioni al seminario online possono già essere effettuate online ( https://www.mondadorieducation.it/webinar-e-eventi/body-shaming ). I partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.

A partire dallo studio del fenomeno del body shaming le autrici propongono, nel nuovo volume, una lettura articolata fondata sui dati di una ricerca condotta su un campione ampio di popolazione. I risultati mettono in luce come il fenomeno si realizzi nei vari contesti quotidiani –la scuola, i gruppi dei pari, i media – contribuendo alla costruzione di vissuti emotivi di vergogna, svalutazione e ritiro, con effetti psicologici che si configurano come ‘trauma’ e che possono persistere anche per lunghi periodi dell’esistenza. L’interdisciplinarietà con cui viene affrontato il tema fornisce strumenti di riflessione e riferimenti operativi rivolti a chi opera nel campo dell’educazione e della clinica e a quanti hanno interesse a comprendere il body shaming come fenomeno sociale e culturale che interroga le responsabilità collettive e le possibilità di prevenzione e intervento.

Laura Occhini è specialista in psicologia clinica, ricercatrice, insegna Psicologia clinica e dello sviluppo all’Università di Siena. Si occupa dello studio delle emozioni e di psicologia scolastica.

Maria Rita Mancaniello è professoressa associata di Pedagogia sociale, docente di Pedagogia dell’infanzia e dell’adolescenza all’Università di Siena. Si occupa di adolescenza e situazioni di marginalità.

Eleonora Pinzuti è borsista all’Università di Siena, formatrice professionista, italianista e saggista. È pioniera dei Queer e Gender Studies in Italia. Si occupa del rapporto fra corpi, narrazioni e generi.

Fonte: Università di Siena - Ufficio Stampa

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