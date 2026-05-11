Nel Borgo di Castelfalfi due mesi di eventi tra arte, vino e musica

Dopo l’entusiasta partecipazione in occasione degli appuntamenti primaverili, dalla kermesse dello Spring Festival alle giornate dedicate alla scoperta degli artigiani locali e delle nuove fioriture, il Borgo di Castelfalfi continua a raccontarsi attraverso un nuovo ciclo di eventi. Un calendario, viene spiegato in una nota da Castelfalfi, "pensato per celebrare l’essenza della bella stagione in una cornice senza tempo, dove natura, cultura e convivialità si intrecciano armoniosamente".

Arte, vino, mercatino, musica e stelle: il programma di eventi

Ad aprire questo nuovo capitolo saranno le Domeniche d’Arte, in programma il 17 e il 31 maggio: due giornate dedicate alla creatività e all’espressione artistica nel cuore del Borgo. Workshop guidati accompagneranno gli ospiti in esperienze autentiche e coinvolgenti, tra tecniche artigianali e materiali selezionati, dando vita a creazioni uniche da custodire come ricordo tangibile del tempo trascorso a Castelfalfi. Il 30 e 31 maggio sarà invece protagonista l’Azienda Agricola di Castelfalfi, che aprirà le proprie porte in occasione di Cantine Aperte, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di vino e non solo: "Un’opportunità speciale per scoprire da vicino la produzione vitivinicola della tenuta, visitare gli spazi della cantina, partecipare a degustazioni guidate e immergersi nella cultura enologica del territorio, attraverso racconti, profumi e sapori che esprimono l’identità più autentica di Castelfalfi".

Il mese di giugno si aprirà con Antiquariato nel Borgo, il 2 giugno: un grande mercatino dedicato all’antiquariato e al collezionismo, immerso in uno scenario di grande fascino. Il 14 giugno sarà invece la volta di A Ritmo di Benessere, un pomeriggio dedicato all’armonia tra corpo e mente, tra pratiche rigeneranti, momenti di relax, attività fitness e il contatto autentico con la natura. A chiudere il mese saranno tre appuntamenti imperdibili. Il 18 e il 25 giugno prenderà forma Sound of Sunset, il DJ set al tramonto che anima il Borgo con musica e sapori tipici, mentre il 29 giugno ritorna Stargazing: un’esperienza suggestiva tra musica e osservazione

del cielo guidata da astronomi esperti, per riscoprire la meraviglia del cielo notturno lontano da ogni distrazione.

"Borgo come spazio sempre più vivo, aperto, condiviso"

"Ogni evento rappresenta per noi un’occasione per creare connessioni autentiche con il territorio e con le persone che lo abitano" afferma Jacopo Marasco, Director of Heritage and Community Affairs a Castelfalfi. "Siamo felici di accogliere ospiti, famiglie, e visitatori locali a Castelfalfi, ci auguriamo che il Borgo possa essere sempre più uno spazio vivo, aperto e condiviso" continua. "Questi eventi rappresentano anche un modo significativo per permettere agli ospiti dell’hotel di vivere la vera essenza della Toscana", dichiara Roberto Protezione, General Manager di Castelfalfi. "I viaggiatori di oggi sono sempre più alla ricerca di autenticità, di un legame genuino con la cultura locale, le tradizioni, i sapori e le persone. Attraverso queste esperienze, Castelfalfi offre esattamente questo: un viaggio immersivo nell’identità del posto".

L’estate di Castelfalfi "proseguirà con nuovi eventi e appuntamenti che verranno annunciati nei prossimi mesi - si conclude la nota - confermando il Borgo come un luogo in cui ogni stagione trova la propria espressione più autentica e si trasforma in un invito continuo a vivere il territorio tra bellezza, cultura ed esperienze da ricordare".

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