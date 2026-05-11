'Come ti Vorrei!', al Cenacolo degli Agostiniani la premiazione

Il progetto Come ti vorrei! Sogni, desideri e idee delle bambine e dei bambini per una nuova Piazza Don Minzoni vede terminare la fase dedicata alle scuole primarie con il termine della mostra allestita alla biblioteca 'Fucini' e la premiazione delle 10 classi partecipanti.

Venerdì 15 maggio alle 18.30 al Cenacolo degli Agostiniani di via dei Neri si terrà la premiazione con una pergamena di tutti i 220 partecipanti, bambine e bambini che hanno dato il loro contributo per ispirare la futura piazza Don Minzoni.

Il giudizio è stato elaborato da una commissione formata dal sindaco Alessio Mantellassi, dall'assessora alla Scuola Maria Grazia Pasqualetti, dall'assessore ai Lavori Pubblici Simone Falorni, dalla dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio Roberta Scardigli e dal professore del liceo artistico Virgilio, indirizzo Architettura e Ambiente, Domenico Angeloni.

Dai 45 elaborati solo alcuni però sono stati scelti per fungere da canovaccio per il progetto vero e proprio realizzato da alcune studentesse del liceo artistico Virgilio coordinate dal professor Angeloni.

Alle classi scelte dalla commissione sarà consegnata una pergamena speciale per ricordare questo bel percorso di partecipazione e condivisione dei desideri e dei sogni di studentesse e studenti di Empoli.

Infine, a fine maggio sarà presentato il rendering finale elaborato dalle liceali che diverrà la base per il progetto esecutivo della piazza.

"Ringrazio chi ha partecipato a questo progetto voluto dall'amministrazione comunale - ha spiegato l'assessora Pasqualetti - dai dirigenti dei comprensivi alle insegnanti fino alle ragazze e ai ragazzi che hanno dato vita a questo concorso di idee. Siamo stati veramente soddisfatti nel poter ammirare le tante visioni di questa piazza e non vediamo l'ora di poter mostrare anche il risultato finale grazie alla realizzazione del liceo 'Virgilio'".

LE SCUOLE DEL PROGETTO – Due classi V della scuola Leonardo da Vinci, la ‘Galileo Galilei’ di Avane, ‘Calasanzio’, la ‘Carlo Rovini’ di Cascine, la ‘Dante Alighieri’ di Marcignana, la Naiana ‘G.Carducci’, la ‘G.Bosco’ di Ponte a Elsa, la Santissima Annunziata e la scuola di Serravalle.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa