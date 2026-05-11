Comunali Prato 2026, anche il Consiglio di Stato dice no ad Adinolfi: Popolo della Famiglia escluso

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Dopo la bocciatura in primo grado del Tar della Toscana, i giudici della quinta sezione confermano: le 49 firme raccolte con documento di identità scaduto rendono la lista sotto la soglia minima di 350 sottoscrizioni

Dopo la bocciatura in primo grado da parte del Tar della Toscana, arriva anche il "no" del Consiglio di Stato al ricorso del Popolo della Famiglia. La lista di Mario Adinolfi resta dunque fuori dalle elezioni comunali di Prato.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di Mario Adinolfi, confermando l'esclusione del Popolo della Famiglia dalle elezioni comunali di Prato del 24 e 25 maggio prossimi. I giudici della quinta sezione hanno confermato il parere del Tar per la Toscana, ritenendo legittima la decisione della Commissione elettorale di Prato, che aveva effettuato i controlli di routine sulle firme raccolte a sostegno della lista.

Delle 371 sottoscrizioni da parte di elettori pratesi, non sono state ritenute valide le 49 adesioni di cittadini identificati tramite documento di identità scaduto. Decurtate tali firme, non è stata raggiunta la soglia minima di 350 firme necessarie per partecipare alle elezioni, alle quali Adinolfi si era presentato come candidato sindaco nella lista del Popolo della Famiglia.

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