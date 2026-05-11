Controlli a tappeto dei Carabinieri a Pisa: nove denunce per droga, alcol e furti

Nove denunce in una settimana. È questo il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa sul territorio, con particolare attenzione a sicurezza stradale, stupefacenti, prevenzione dei reati e porto abusivo di armi.

Particolare attenzione è stata rivolta al Comprensorio del Cuoio, dove i militari della Compagnia di San Miniato hanno svolto nella serata di venerdì un servizio straordinario di controllo. L'operazione ha interessato anche il centro del paese e ha portato all'identificazione di 25 persone e al controllo di 11 veicoli. L'iniziativa, pensata per rafforzare la presenza sul territorio e prevenire i reati, è stata apprezzata anche dall'amministrazione comunale.

Sul fronte della sicurezza stradale, la Sezione Radiomobile ha fermato due automobilisti risultati con un tasso alcolemico quattro volte oltre il limite consentito (con tassi pari a 1,98 e 1,95 g/l). In un caso è stata ritirata la patente, mentre nell'altro il documento risultava smarrito. Entrambi i veicoli sono stati rimossi con il carro attrezzi.

Durante altri controlli, un uomo è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici pur mostrando evidenti segni di alterazione.

Sul litorale, invece, una donna è stata trovata in possesso di una pistola stordente nascosta in auto: l'arma è stata sequestrata.

Importanti risultati anche sul fronte dello spaccio di droga. In Piazza Toniolo e in Via Filippo Turati, i Carabinieri hanno denunciato due cittadini stranieri. Nel primo caso sono stati trovati oltre 16 grammi di hashish, nel secondo 7 involucri di cocaina che l'uomo avrebbe tentato di gettare via alla vista della pattuglia. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

Efficaci anche le indagini sui reati contro il patrimonio. A Tirrenia, grazie all'analisi delle immagini di videosorveglianza, i militari hanno identificato e denunciato la presunta responsabile del furto di un portafoglio avvenuto in un supermercato a fine aprile. A San Piero a Grado, un uomo è stato denunciato per ricettazione dopo essere stato trovato con una bicicletta rubata a uno studente universitario, poi restituita al legittimo proprietario. Infine, in Via Contessa Matilde, i Carabinieri sono intervenuti in tempo per sventare un furto ai danni di una turista, bloccando una donna che aveva tentato di sottrarle il portafoglio dalla borsa.

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