Dialogo interreligioso a San Miniato: il 16 maggio la tavola rotonda "Insieme per conoscerci"

Sabato 16 maggio, dalle ore 10 alle 12.30, a Palazzo Grifoni di San Miniato è in programma la tavola rotonda "Insieme per conoscerci". Si tratta di un'iniziativa del neo costituito "Ufficio Migrantes" della Diocesi di San Miniato in collaborazione con Caritas, che con il suo direttore don Andrea Pio Cristiani dà appuntamento per la giornata di sabato.

L'incontro, viene spiegato in una nota dell'Ufficio Migrantes, si propone di "presentare la prospettiva cristiana e quella musulmana con lo scopo di promuovere il dialogo interreligioso come strumento per la convivenza, valorizzando gli aspetti in comune e nel rispetto delle reciproche differenze".

Secondo quanto previsto dal programma, saranno presenti i saluti istituzionali e l'introduzione del Vescovo di San Miniato, mons. Giovanni Paccosi, cui seguiranno gli interventi del vice presidente del Centro Culturale Islamico di Santa Croce sull'Arno, Nafia Amine, del direttore dell'Ufficio Migrantes don Andrea Pio Cristiani, del direttore della Caritas don Armando Zappolini e della direttrice dell'Ufficio per l'Ecumenismo e il dialogo interreligioso Vera Bagatti. Conclusioni Chiara Lapi, ufficio Migrantes.