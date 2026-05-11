Empoli, il Comitato Trasparenza sollecita Zignago Vetro: "Avviare un confronto con i cittadini"

Il Comitato cittadino Trasparenza per Empoli ha inviato una nuova richiesta formale a Zignago Vetro S.p.A. per chiedere l'avvio di un incontro diretto con la cittadinanza, superando l'attuale fase di stallo legata al mancato confronto preliminare con l'Amministrazione comunale.

Dopo mesi di attesa, infatti, il dialogo tra azienda e cittadini risulta ancora sospeso, nonostante la disponibilità già espressa da Zignago Vetro, subordinata a un passaggio istituzionale che ad oggi non risulta avvenuto.

Il Comitato ritiene che la mancanza di iniziativa da parte delle istituzioni non possa impedire il confronto tra soggetti che condividono lo stesso territorio e ribadisce la necessità di aprire un dialogo diretto, costruttivo e trasparente.

Il Comitato ribadisce che l'obiettivo è favorire un percorso basato su dialogo, trasparenza e fiducia reciproca, nella convinzione che lo sviluppo produttivo debba procedere insieme alla tutela del territorio e alla qualità della vita delle comunità che lo abitano.

Il testo integrale della comunicazione inviata all'azienda

"Spettabile Zignago Vetro S.p.A., facciamo seguito alle precedenti comunicazioni intercorse e, in particolare, alla Vostra nota del 12 gennaio 2026, con la quale avevate manifestato disponibilità ad avviare un confronto con la cittadinanza, subordinandolo a un preliminare passaggio con l’Amministrazione comunale di Empoli.

A distanza di tempo, prendiamo atto che tale confronto tra Amministrazione e azienda non risulta ancora avvenuto e che, di conseguenza, anche il dialogo diretto con la cittadinanza è rimasto sospeso.

Riteniamo tuttavia che la mancanza di iniziativa o di riscontro da parte delle istituzioni non possa e non debba rappresentare un ostacolo al dialogo tra comunità che condividono lo stesso territorio. Fisicamente sono poche centinaia di metri a separarci, è invece ciò che viene fatto – o non fatto – a determinare la reale distanza o vicinanza tra le parti, in termini di intenti, di fiducia e di rispetto reciproco dei diritti e dei bisogni.

Ad oggi, il comportamento difficilmente comprensibile dell’Amministrazione comunale ha come unico effetto quello di creare una distanza tra i rappresentanti di via Giovanni del Papa e la comunità abitativa e imprenditoriale di Empoli Ovest, ritenendo che questa distanza non sia nell’interesse di nessuno.

Per questo motivo, riteniamo necessario e opportuno superare questa fase di stallo e procedere comunque con un incontro diretto tra la Vostra azienda e una delegazione della cittadinanza.

L’obiettivo è quello di avviare un confronto serio e costruttivo sui temi già oggetto delle nostre precedenti comunicazioni – tra cui il monitoraggio della qualità dell’aria, l’ammodernamento degli impianti e l’impatto territoriale dello sviluppo produttivo – al fine di costruire un quadro condiviso, fondato su trasparenza, conoscenza e fiducia reciproca.

Siamo convinti che un percorso di questo tipo possa rappresentare un valore anche per la Vostra azienda, consentendo, come già avvenuto in altre esperienze, di presentarsi nei confronti delle istituzioni come interlocutore e stakeholder non solo dei propri interessi industriali, ma anche di quelli della comunità che la ospita.

Rinnoviamo pertanto la richiesta di fissare un incontro in tempi brevi restando pienamente disponibili a concordarne modalità e contenuti.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti".

Marco Cardone

Portavoce del Comitato cittadino Trasparenza per Empoli