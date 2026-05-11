Empoli, la sicurezza sul lavoro si impara giocando: il 24 maggio arriva la Città di Regolino

Un vero e proprio villaggio dove giocare, imparare e sperimentare la sicurezza sul lavoro attraverso il gioco: è La Città di Regolino, in programma il 24 maggio 2026 dalle ore 15.00 in Piazza della Vittoria a Empoli, all’interno del calendario di Leggenda Festival. Un’iniziativa pensata per bambine e bambini che, attraverso 10 giochi interattivi, saranno coinvolti in attività ludiche ed esperienziali per scoprire in modo divertente e coinvolgente il valore della sicurezza, dell’attenzione e della prevenzione nella vita di tutti i giorni.

La Città di Regolino nasce dalla Fondazione Regolino ETS come un progetto educativo innovativo, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni a un tema fondamentale come quello della sicurezza sul lavoro, trasformandolo in un’esperienza concreta, partecipativa, accessibile e anche divertente. Il villaggio è concepito come una vera città a misura di bambino e bambina, dove ogni spazio diventa occasione di apprendimento attraverso il gioco, la creatività e il coinvolgimento diretto.

Tra le principali aree tematiche, il Playground delle Scelte Sicure ospiterà il flipper della sicurezza, il forza 4 dei comportamenti sicuri, il tris della sicurezza e il memory di Regolino: giochi pensati per stimolare riflessione e consapevolezza attraverso dinamiche semplici e immediate.

Nella Piazzetta Creativa della Sicurezza, bambine e bambini potranno esprimere la propria creatività decorando caschetti protettivi in cellulosa, completando i disegni di Regolino e cimentandosi nei giochi calamitati “Costruisci il tuo cantiere” e “I supereroi di tutti i giorni”. Qui impareranno a riconoscere e utilizzare i dispositivi di protezione individuale – dalle cuffie antirumore agli occhiali protettivi, dalle imbracature alle scarpe antinfortunistiche – comprendendo il loro ruolo nella tutela dei lavoratori.

Il Quartiere delle Buone Regole ospiterà invece due grandi giochi dell’oca in versione gigante, dove bambini e bambine saranno le pedine viventi: lanciando un maxi-dado, scopriranno come i comportamenti sicuri permettano di avanzare, mentre quelli rischiosi li faranno arretrare, in un percorso educativo tanto divertente quanto efficace.

Grande attesa anche per il Belvedere del Volo Sicuro, dove sarà allestita una zip line lunga 35 metri: un’esperienza emozionante, svolta in totale sicurezza e sotto la guida di operatori professionisti, che permetterà ai piccoli partecipanti di mettersi alla prova in prima persona.

L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro: promuovere una cultura della sicurezza che parta dalle persone, stimolando fin dall’infanzia una consapevolezza autentica e duratura. Attraverso il gioco e l’esperienza diretta, i bambini interiorizzano comportamenti e valori che diventano parte del loro modo di pensare e agire, contribuendo a costruire una cultura della prevenzione più radicata e condivisa.

«L’idea di creare la Città di Regolino nasce dalla necessità di affrontare il tema della sicurezza sul lavoro con un approccio completamente nuovo, che metta davvero al centro la persona, fin dall’infanzia», dichiara Fabio Ciaponi, Presidente della Fondazione Regolino ETS. «La sicurezza non può essere solo un insieme di norme da rispettare: deve diventare un modo di pensare, una consapevolezza che nasce dall’interno. Quando arrivano le regole, spesso è già troppo tardi. Creare momenti dedicati a bambini e famiglie significa costruire, attraverso il gioco, una cultura della sicurezza che si radica nei comportamenti quotidiani e accompagna le persone nel tempo».

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Empoli e della Regione Toscana, ed è inserita nel programma di Leggenda Festival, il principale festival italiano dedicato alla lettura e all’ascolto per bambini e ragazzi, organizzato dal Comune di Empoli.

Main Sponsor dell’evento è REGO S.r.l. Società Benefit, azienda attiva da 15 anni nel settore della sicurezza anticaduta. Tra i Co-Sponsor figurano Sammontana Italia S.p.A. Società Benefit, importante realtà nella produzione di gelati all’italiana e prodotti da forno surgelati, che durante l’evento offrirà a tutti i partecipanti i propri gelati, regalando a bambine e bambini anche un momento di dolce convivialità, e MADE Italia S.p.A., gruppo di riferimento per il settore dell’edilizia.

Premiazione del progetto scolastico “Regolino va a scuola”

Ore 16.30 – Area premiazioni

All’interno della giornata si terrà anche la premiazione dei bambini delle classi IV dell’Istituto Comprensivo Empoli Ovest che hanno partecipato alla campagna educativa sulla sicurezza sul lavoro “Regolino va a scuola”, svolta nei mesi di aprile e maggio. Il progetto, ideato e promosso dalla Fondazione Regolino ETS, ha preso il via proprio da Empoli come kick off di una campagna educativa destinata a diffondersi progressivamente a livello nazionale.

La campagna è stata sviluppata attraverso un kit didattico pensato per fornire alle insegnanti strumenti e materiali utili a condurre i laboratori in autonomia. Un percorso educativo esperienziale che ha coinvolto i bambini con attività creative, giochi e riflessioni sul tema della sicurezza e della prevenzione. Durante gli incontri, gli alunni hanno partecipato con grande attenzione, entusiasmo e coinvolgimento, dimostrando sensibilità e capacità di interpretare il valore della sicurezza nella vita quotidiana.

Alle ore 16.30, nell’area premiazioni della Città di Regolino, verranno celebrati i caschetti realizzati durante uno dei laboratori didattici: tutti i bambini riceveranno il diploma di Ambasciatore e Ambasciatrice della Sicurezza e i tatuaggi di Regolino, mentre i lavori più meritevoli — selezionati dalle insegnanti per l’impegno e la capacità di interpretare il tema della sicurezza attraverso la decorazione dei caschetti — saranno premiati con la Medaglia di Regolino.

La Città di Regolino

24 maggio 2026 - ore 15.00

Piazza della Vittoria

Empoli (FI)

Ingresso gratuito, aperto a tutta la cittadinanza.

Profilo della Fondazione Regolino ETS

La Fondazione Regolino nasce con l’obiettivo di diffondere una nuova cultura della sicurezza oltre i luoghi di lavoro, entrando nella società, nelle case e nella comunità attraverso percorsi educativi, attività divulgative e progetti esperienziali. Al centro della sua azione c’è l’idea che la sicurezza non sia soltanto un insieme di norme, ma un principio etico e un valore culturale che nasce dalle persone e che deve essere interiorizzato fin dall’infanzia, coinvolgendo docenti, bambini, famiglie, istituzioni, imprenditori e comunità in un percorso condiviso di consapevolezza.

Profilo degli sponsor:

Main Sponsor:

REGO S.r.l Società Benefit

REGO nasce nel 2009 dal sogno di quattro amici: creare il miglior dispositivo di sicurezza al mondo. Anni di esperienza nei cantieri e il confronto quotidiano con chi lavora in quota hanno però cambiato la prospettiva dell’azienda: la vera sicurezza non è fatta solo di acciaio, norme e tecnologia. È fatta di persone, consapevolezza e cultura. Oggi REGO, insieme a un team di 45 professionisti, porta avanti una missione precisa: trasformare la sicurezza sul lavoro in un principio personale, perché ogni lavoratore possa tornare a casa. “A stasera”.

Sponsor:

Sammontana Italia S.p.A. Società Benefit

Sammontana Italia è una delle principali realtà italiane nel settore del gelato e dei prodotti da forno surgelati. Società Benefit, integra nella propria attività obiettivi economici e finalità di impatto positivo sulla società e sull’ambiente, promuovendo iniziative che valorizzano il territorio e le comunità.

MADE Italia S.p.A.

MADE Italia è un gruppo di riferimento per il settore dell’edilizia italiana, impegnato nello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili. La sicurezza nei luoghi di lavoro è un principio fondamentale della filosofia di Gruppo Made. L’azienda promuove infatti una cultura della sicurezza e della qualità del lavoro, sostenendo progetti che contribuiscono alla diffusione di buone pratiche e alla crescita delle competenze.

I prossimi eventi della fondazione Regolino ETS

23 OTTOBRE 2026

CONVEGNO | LA CITTÀ DI REGOLINO

Bolzano (BZ) | UNIBZ

Fonte: Fondazione Regolino ETS

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