Ferrovie, estate di cantieri: lavori e interruzioni su tutta la Toscana

Sono circa 1.300 i cantieri attivi ogni giorno sulla rete ferroviaria, con circa 272mila interruzioni programmate annue, necessarie per consentire l'avanzamento dei lavori. Il volume degli investimenti di RFI è cresciuto del 49% rispetto al 2023, per un totale di 11,6 miliardi di euro nel 2025, confermando il Gruppo FS come principale investitore infrastrutturale del Paese.

Del totale degli investimenti, il 37% è destinato alla manutenzione e al miglioramento della resilienza dell'infrastruttura, mentre il 63% è rivolto alle grandi opere strategiche. Parallelamente, è aumentato anche il numero delle interruzioni gestite da RFI, cresciute di circa il 115% rispetto al 2023, in larga parte per sostenere l'avanzamento degli interventi finanziati dal PNRR.

Per quanto riguarda la rete ferroviaria in Toscana, nei prossimi mesi sono previste alcune interruzioni programmate che garantiranno comunque adeguati livelli di mobilità e di offerta ferroviaria, anche attraverso itinerari alternativi e rimodulazioni del servizio:

- Nodo di Firenze: 5 luglio-9 luglio e 26 luglio-30 luglio per la seconda fase della sostituzione del cavalcaferrovia Ponte al Pino, con soluzioni di viaggio che prevedono

- Navette bus fra Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo di Marte o deviazioni sulla linea Tirrenica;

- Linea AV/AC Firenze-Roma: 10-28 agosto, interruzione tra Chiusi Sud e Orvieto Nord per interventi di manutenzione alla galleria Fabro e al viadotto Paglia. Durante le attività di cantiere, i treni percorrono la linea convenzionale con allungamenti dei tempi di viaggio.

Inoltre, sempre in Toscana, sono programmate attività di cantiere che interesseranno le linee regionali:

- Firenze - Borgo S. Lorenzo - Faenza dall’11 giugno al 1 luglio installazione del sistema ERTMS, il più evoluto apparato per la supervisione e per il controllo del distanziamento dei treni

- Lucca – Aulla Lunigiana dal 14 giugno al 6 settembre tra Minucciano e Castelnuovo e dal 14 giugno al 14 luglio tra Aulla Lunigiana e Minucciano lavori di manutenzione straordinaria a gallerie ed opere civili

- Firenze – Roma linea convenzionale dal 10 al 28 agosto lavori di manutenzione al Ponte Rio Maggiore nei pressi di Chiusi

La pianificazione degli interventi è stata definita salvaguardando, anche nel periodo estivo, le principali direttrici della mobilità a vocazione turistica nazionale. In particolare, resteranno percorribili le direttrici Adriatica e Tirrenica, la Liguria e i collegamenti da e per la Puglia, considerati strategici per gli spostamenti dei viaggiatori durante il periodo di maggiore affluenza.

Prosegue, inoltre, la campagna informativa e di comunicazione del Gruppo FS sui cantieri programmati per il 2026, nelle stazioni e attraverso i media tradizionali e i canali digitali, anche grazie a una pagina web dedicata, con l’obiettivo di informare i cittadini e gli stakeholder in modo tempestivo e capillare.

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

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