Firenze, al Mandela Forum un'iniziativa per la liberazione di Marwan Barghouti e dei prigionieri palestinesi

Sarà presente il figlio di Marwan, Arab Barghouti. Sabato 30 Maggio al Mandela Forum di Firenze, incontro e pranzo popolare a sostegno della Campagna Internazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi
Sabato 30 Maggio, al Nelson Mandela Forum di Firenze, si svolgerà un'iniziativa ed un pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la Campagna Internazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. L'evento, che vedrà l'eccezionale partecipazione di Arab Barghouti, figlio di Marwan, è promosso oltre che dalla Campagna per la Liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi anche da tutte le realtà che compongono la Rete degli Enti Locali per i diritti del popolo palestinese e dal Nelson Mandela Forum.
L'inizio dell'evento è previsto per le ore 10:00, quando sul palco del Mandela Forum saliranno i tanti ospiti previsti, Arab Barghouti, rappresentanti istituzionali della Regione Toscana, del Comune di Firenze e di tutti i comuni che hanno aderito alla Campagna tra i quali alcuni che conferiranno la cittadinanza onoraria a Marwan Barghouti. L'incontro sarà moderato dalla giornalista Sara Lucaroni.
A seguire, dalle 12:30 in poi, pranzo popolare di raccolta fondi. Per partecipare la prenotazione è obbligatoria scrivendo o chiamando il 3920689259. (Offerta minima: 20€).
Tutto il ricavato del pranzo andrà a sostenere la Campagna Internazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi.
Marwan Barghouti è una delle figure più rappresentative della resistenza palestinese. Barghouti è stato rapito 24 anni fa dall’IDF in territorio palestinese. Pochi giorni fa sono arrivate notizie gravissime sul suo stato di detenzione. Oggi, per B’tselem, sono 10.914 i prigionieri palestinesi nei centri di detenzione e interrogazione israeliani o nelle prigioni israeliane, in condizioni degradanti e inumane. Da pochi giorni si sono aggiunti anche Thiago e Saif, membri della Flotilla solidale che sta cercando di rompere l’assedio di Gaza.
Come già ricordato, Sabato 30 maggio all'evento al Mandela Forum parteciperà Arab Barghouti, il figlio di Marwan, e sarà così l’occasione per poter sentire direttamente dalla sua voce quale sia la situazione in Palestina e quali azioni possono essere portate avanti per la liberazione dei prigionieri palestinesi.
Fonte: Ufficio stampa
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