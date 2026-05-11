Flying Donkeys Empoli alla final four di Serie B

Dopo una seconda fase impeccabile, con tutte le trasferte vittoriose, i Flying Donkeys mettono il sigillo all’accesso alla Final Four con le due belle vittorie casalinghe di oggi, domenica 10 Maggio. Alla prima gara contro Riccione, vinta per 5 a 2, ha potuto assistere l’assessora allo Sport Laura Mannucci Molto apprezzato il suo saluto ai presenti, con il quale ha voluto esprimere la sua stima verso giocatori, pubblico, e arbitri, che nonostante la durezza dello sport prettamente di contatto come l’Hockey, dimostrano reciproco rispetto, e massima educazione.

Per la cronaca, i goal della partita erano di Simonelli (doppietta), Carboncini, Cecchi, e Chirico per Empoli, e di Zamagni, e Muccioli per Riccione. Come al solito partita spigolosa ma corretta, e non è mancato lo spettacolo. Con questa vittoria, i Flying Donkeys erano matematicamente qualificati per la Final Four, e di conseguenza, poco più di una formalità la partita contro i Mammuth Roma, che hanno dovuto soccombere per 14 a 0, che pure si erano ben comportati contro Riccione, perdendo solo per 5 a 4, in rimonta. Le reti dei Flying Donkeys contro Roma sono di Errico, Simonelli (5 goal), Bastianoni (2), Soluri, Carboncini (3), Michi, e Cecchi.

Grande risultato la squadra allenata da Stefano Carboncini, che con questi risultati si trova fra le prime 4 squadre della Serie B Nazionale, e si potrà misurare il 23-24 Maggio, in luogo da destinarsi, con le vincitrici degli altri 3 gironi, che sono sicuramente Asiago Vipers, Bomporto (Modena), e Legnaro, (se non verrà accolto il reclamo degli Asiago Newts).

Fonte: Ufficio stampa